Prima pagină » Știri externe » Ce cadouri se fac la Casa Albă. Viktor Orban aduce porțelanuri, președintele Siriei primește parfumuri arăbești. „Câte neveste ai?”

Ce cadouri se fac la Casa Albă. Viktor Orban aduce porțelanuri, președintele Siriei primește parfumuri arăbești. „Câte neveste ai?”

12 nov. 2025, 20:45, Știri externe

În timpul întâlnirii cu președintele Siriei, Donald Trump l-a stropit cu parfumul său pe președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa.

Trump a fost surprins că acesta are doar o singură soție.

„Vino aici — acesta este cel mai bun miros! Și ție… Ia, ia și un flacon pentru soție! Câte soții ai?”, l-a întrebat Trump pe președintele sirian.

„Una.”, i-a răspuns Ahmed al-Sharaa.

„Doar una? Ei bine, la voi niciodată nu știi dinainte!”, s-a declarat surprins președintele american.

Trump a fost cadorisit cu porțelan de la premierul maghiar Viktor Orban.

Sursa Foto: Truth Social

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Doi pensionari au luat decizia de a vizita lumea. Câte țări au bifat în doi ani și cât i-a costat aventura
21:03
Doi pensionari au luat decizia de a vizita lumea. Câte țări au bifat în doi ani și cât i-a costat aventura
EXTERNE Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro la tragerea specială a loteriei de Crăciun. Reclama de anul acesta sugerează că banii nu sunt importanți
19:06
Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro la tragerea specială a loteriei de Crăciun. Reclama de anul acesta sugerează că banii nu sunt importanți
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea reîncepe războiul Vaticanului împotriva presupuselor „miracole”: Iisus n-a apărut pe un deal din Franța
18:39
Papa Leon al XIV-lea reîncepe războiul Vaticanului împotriva presupuselor „miracole”: Iisus n-a apărut pe un deal din Franța
EXTERNE Venezuela anunță mobilizarea generală a armatei după ce Maduro a decis să răspundă la acțiunile SUA din Caraibe
18:28
Venezuela anunță mobilizarea generală a armatei după ce Maduro a decis să răspundă la acțiunile SUA din Caraibe
INEDIT Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel
18:23
Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel
EXTERNE Decizie fără precedent. Bancherii elvețieni vor avea salariile mai mici decât ale profesorilor de școală generală
17:45
Decizie fără precedent. Bancherii elvețieni vor avea salariile mai mici decât ale profesorilor de școală generală
Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”
HOROSCOP Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii
21:11
Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, anunț crucial privind dotarea ARMATEI. Înțelegerea cu gigantul german din industria armamentului va fi aprobată în CSAT
21:08
Ilie Bolojan, anunț crucial privind dotarea ARMATEI. Înțelegerea cu gigantul german din industria armamentului va fi aprobată în CSAT
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș
21:00
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș
CONTROVERSĂ Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut CAMPANIE Ancăi Alexandrescu: „O asemenea campanie agresivă nu am mai văzut de când sunt în CNA”
20:43
Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut CAMPANIE Ancăi Alexandrescu: „O asemenea campanie agresivă nu am mai văzut de când sunt în CNA”
ULTIMA ORĂ Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
20:15
Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare