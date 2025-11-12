Ce cadouri se fac la Casa Albă. Viktor Orban aduce porțelanuri, președintele Siriei primește parfumuri arăbești. „Câte neveste ai?”

EXTERNE Doi pensionari au luat decizia de a vizita lumea. Câte țări au bifat în doi ani și cât i-a costat aventura
În timpul întâlnirii cu președintele Siriei, Donald Trump l-a stropit cu parfumul său pe președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa.
Trump a fost surprins că acesta are doar o singură soție.
„Vino aici — acesta este cel mai bun miros! Și ție… Ia, ia și un flacon pentru soție! Câte soții ai?”, l-a întrebat Trump pe președintele sirian.
„Una.”, i-a răspuns Ahmed al-Sharaa.
„Doar una? Ei bine, la voi niciodată nu știi dinainte!”, s-a declarat surprins președintele american.
Trump a fost cadorisit cu porțelan de la premierul maghiar Viktor Orban.
Sursa Foto: Truth Social
