21:11

Un grup kurd din Germania a depus o plângere în care îl acuză pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa de crime de război, genocid și crime împotriva umanității, au confirmat luni procurorii germani pentru AFP.

Al-Sharaa, cunoscut de mult timp sub numele său de război Abu Mohammed al-Jolani, a preluat funcția de lider interimar al Siriei după ce forțele sale rebele l-au înlăturat de la putere pe dictatorul Bashar al-Assad la sfârșitul anului trecut.

Într-o plângere depusă săptămâna trecută la biroul procurorului federal german, grupul Comunitatea Kurdă din Germania (KGD) l-a acuzat pe Sharaa de „genocid și cele mai grave crime de război”.