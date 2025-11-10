Fostul lider al Al Qaeda, ISIS și HTS, președintele sirian Ahmed al-Sharaa, salută mulțimile entuziasmate, după ce a părăsit discret Casa Albă, în urma întâlnirii cu Trump.
Fostul lider al Al Qaeda, ISIS și HTS, președintele sirian Ahmed al-Sharaa, salută mulțimile entuziasmate, după ce a părăsit discret Casa Albă, în urma întâlnirii cu Trump.
Un grup kurd din Germania a depus o plângere în care îl acuză pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa de crime de război, genocid și crime împotriva umanității, au confirmat luni procurorii germani pentru AFP.
Al-Sharaa, cunoscut de mult timp sub numele său de război Abu Mohammed al-Jolani, a preluat funcția de lider interimar al Siriei după ce forțele sale rebele l-au înlăturat de la putere pe dictatorul Bashar al-Assad la sfârșitul anului trecut.
Într-o plângere depusă săptămâna trecută la biroul procurorului federal german, grupul Comunitatea Kurdă din Germania (KGD) l-a acuzat pe Sharaa de „genocid și cele mai grave crime de război”.
Trezoreria SUA declară că sancțiunile au fost ridicate pentru a permite Siriei „să se reconstruiască și să prospere”. Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că președintele Donald Trump „își respectă angajamentul de a oferi Siriei o șansă la măreție»â” prin suspendarea Legii Caesar, scrie Al Jazeera.
Proaspătul lider al Siriei, Ahmed al-Sharaa a sosit în Statele Unite pentru o vizită oficială. Președintele sirian, care a purtat porecla „Abu Mohammad al-Julani”, fost membru al grupării teroriste al-Qaeda și emir al organizațiilor „Frontul al-Nusra” și „Hay’at Tahrir al-Sham” îl va vizita pe președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Președintele sirian s-a luptat împotriva Statului Islamic, iar Trump l-a eliminat de pe lista teroriștilor căutați de către SUA, scrie Al Jazeera. Președintele american l-a lăudat pe al-Sharaa, considerându-l un „luptător curajos și dur”.
Înainte să fie primit la Casa Albă, el a jucat baschet cu generalii americani. L-au însoțit pe terenul de sport generalul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al Armatei SUA, și Kevin Lambert, liderul coaliției împotriva ISIS. Departamentul de Stat l-a scos pe fostul jihadist de pe lista teroriștilor. Pe capul lui era pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Pe lângă proaspătul președinte al Siriei, ajuns la putere după înlăturarea lui Bashar al-Assad.
Demersul a fost interpretat drept un pas semnificativ către normalizarea relațiilor internaționale ale Damascului. De altfel, vizita aceasta este prima deplasare a unui lider sirian la Casa Albă. Cei doi lideri s-au întâlnit pentru prima dată în luna mai, în cadrul unui summit găzduit de Arabia Saudită.
Știre în curs de actualizare
Sursa Foto: Mediafax Foto
Autorul recomandă: (VIDEO) Noul președinte al Siriei a ajuns în SUA și joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump