Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump

Viktor Orban și-a încheiat vizita din Statele Unite cu un succes semnificativ, unde a reușit să obțină avantaje importante atât pentru Ungaria, cât și pentru el în plan politic. În urma întâlnirii, premierul maghiar a primit sprijin din partea lui Donald Trump, un gest cu valoare strategică înaintea alegerilor din Ungaria din 2026.

Potrivit raportului publicat pe site-ul Departamentului de Stat al SUA, relațiile dintre cele două țări au atins „noi culmi de cooperare și realizări” și au marcat o etapă importantă în parteneriatul lor bilateral.

Orban a mers în SUA cu obiective mari, pe care și le-a îndeplinit. Cea mai mare concesie pe care a primit-o premierul maghiar este în domeniul energetic, unde a reușit să îl convingă pe Donald Trump să scutească Ungaria de la sancțiunile Lukoil și Rosneft. Dacă Orban nu obținea un acord din partea lui Trump , Ungaria și-ar fi pierdut vitalitatea economică, chiar dacă țările învecinate au găsit alternative la importurile de energie din Rusia, notează The Guardian.

Orban spune că a primit scutiri „fără limită” de la sancțiunile companiilor rusești

Prim-ministrul Ungariei a obținut o scutire de un an de la sancțiunile impuse companiilor petroliere rusești. Asta după ce cu o săptămână înainte de întrevederea celor doi șefi de stat, Trump l-a refuzat pe Orban. „E prietenul meu, dar va trebui să spun «Nu!»”. Cu toate că în prezentarea Departamentului de Stat se menționează că scutirea de la sancțiuni va fi doar pentru un an, Viktor Orban a declarat că aceste scutiri sunt pe termen nelimitat.

„Președintele Trump și cu mine am dat mâna și am convenit o scutire fără limită de timp de la sancțiunile rusești. timp cât el este președinte și eu prim-ministru aici, nu va exista nicio sancțiune”, a declarant Viktor Orban.

De la începutul războiului din Ucraina, Ungaria a continuat să se bazeze pe energia rusească, ceea ce a dus la critici din partea Uniunii Europene și a aliaților NATO. Conform unor rapoarte din anul 2024, Ungaria depinde de Rusia pentru 74% din gazele sale și 86% din petrolul său, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la potențialele pierderi economice dacă aprovizionarea cu energie din Rusia este întreruptă.

Ungaria cumpără, în premieră, combustibil nuclear din SUA

Pentru prima dată în istoria energetică a Ungariei, aceasta va achiziționa combustibil nuclear de la SUA. Ungaria și Statele Unite au mai semnat un memorandum privind energia nucleară, care este doar începutul. Între cele două state vor începe negocieri pentru a facilita cooperarea în cadrul industriei nucleare civile, inclusiv în cazul reactoarelor modulare mici (SMR) și al stocării de combustibil uzat. Americanii vor să facă din Budapesta un centru energetic emergent în Europa Centrală cu ajutorul SMR.

Orban intenționează să construiască, cu ajutorul tehnologiilor americane, până la 10 SMR-uri cu o valoare de până la 20 de miliarde de dolari. Ungaria va a semnat și un acord evaluat la 114 milioane de dolari, pentru importul de combustibil nuclear din Statele Unite pentru centrala nucleară Paks I.

„Am convenit asupra aspectelor legate de cooperarea nucleară. Am convenit că Westinghouse se va implica în industria energiei nucleare din Ungaria”, a spus Viktor Orban la Washington.

Pentru a se asigura din punct de vedere energetic, Budapesta s-a arătat dispusă să cumpere din Statele Unite și gaz natural lichefiat (GNL). Valoarea acestui contract este de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Trump și Orban vor un parteneriat strategic mai puternic

Orban și Trump au convenit și asupra constituirii unui parteneriat mai puternic. SUA și Ungaria vor coopera în domeniul apărării, subiect unde deja s-au lansat negocieri pentru reînnoirea unui Acord general de securitate a informațiilor militare GSOMIA. Budapesta a anunțat achiziționarea de echipamente militare în valoare de 700 de milioane de dolari prin vânzări militare externe.

SUA restabilește statutul Ungariei în Visa Waiver

S-au reluat și discuțiile privind participarea Ungariei la Programul Visa Waiver. Statele Unite vor vor facilita călătoriile legitime, dar cu prezența, în același timp, a unui control riguros la frontiere.

Washington și Budapesta au decis să continue colaborarea și în plan academic, acolo unde au extins parteneriatul Fulbright pentru a comemora cea de-a 250-a aniversare a independenței americane. Guvernul maghiar își va mări, de asemenea, contribuția anuală pentru a egala finanțarea SUA pentru acest program.

Mesajul lui Orban: „Europa, este timpul să te trezești!”

„În lumea occidentală se desfășoară o luptă civilizațională. Cei care susțin valorile tradiționale creștine trebuie să învingă forțele progresiste radicale care amenință societățile, familiile și siguranța publică. Viitorul civilizației occidentale este în joc. Europa, este timpul să te trezești!”, a spus aseară Viktor Orban în avion, la întoarcerea în Budapesta.

Premierul Ungariei, un prieten vechi al lui Donald Trump, devine astfel principalul „jucător” al Americii în lupta cu Bruxellesul.

„Instrumentele Bruxelles-ului împotriva Ungariei au fost neutralizate!”

„Cu scutul financiar american în vigoare, instrumentele Bruxelles-ului împotriva Ungariei au fost neutralizate. Multe dintre atacurile planificate vor pierde acum din forță”, a declarat premierul maghiar jurnaliștilor, întrebat fiind despre cum se va împărți între interesele europene și cele americane.

Mesajul lui Orban pentru maghiari: „Veți economisi 1000 de forinți pe litru de combustibil și veți avea facturile la gaz de două până la trei ori mai mici în această iarnă”

„Am convenit cu președintele Trump asupra unei scutiri permanente de la sancțiunile SUA privind conductele TurkStream și Druzhba. Acest acord le permite maghiarilor să economisească aproximativ o mie de forinți pe litru de combustibil și menține facturile la gaz de două până la trei ori mai mici în această iarnă”, a anunțat Orban la final.

