“Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden

28 oct. 2025, 22:14, Știri externe
Fostul președinte Barack Obama și fosta purtătoare de cuvânt a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi

Fostul președinte Barack Obama nu a fost fericit când a auzit că Nancy Pelosi o va susține pe Kamala Harris.

Obama i-a cerut anul trecut președintelui de atunci, Joe Biden, să facă un „pas înapoi” din cursa pentru Casa Albă. Biden, în vârstă de 81 de ani, a avut o prestație considerată „catastrofală” la dezbaterea cu contracandidatul său republican Donald Trump.

Obama n-ar fi vrut-o pe Kamala Harris în postura de candidat al democraților

Pare marte din presa liberală i-a solicitat președintelui să se retragă după ce i s-a pus sub semnul întrebării starea sa de sănătate mintală. Cu siguranță Obama a vrut ca un alt candidat democrat să-i ia locul lui Biden, dar nu Kamala Harris, vicepreședinta SUA de atunci.

Fosta șefă democrată a Camerei Reprezentanților din Congres, Nancy Pelosi, a anunțat imediat că îi va acorda sprijin Kamalei Harris, act care i-a displăcut enorm fostului președinte. Obama nu voia să fie nominalizată vicepreședinta SUA de către Partidul Democrat, susține jurnalistul de la  ABC, Jonathan Karl, în cartea „Retribution”.

Obama s-a enervat când a auzit-o pe Pelosi că o va susține pe Harris

„Obama și Pelosi, în mod argumentabil cele mai importante două figuri politice influente ale Partidului Democrat, au agreat să se abțină să facă declarații pentru sprijinirea unui candidat. Fostul președinte voia să știe ce s-a întâmplat când Pelosi a decis să o susțină pe Harris așa de curând”, a scris jurnalistul în cartea sa.

Înfuriat, Obama a sunat-o imediat pe Pelosi. Fosta purtătoare de cuvânt a Congresului i-a răspuns „trenul a plecat din stație”, făcând referire la momentul când Biden a decis să o sprijine pe Harris în mesajul în care și-a anunțat retragerea din cursa electorală.

O sursă apropiată de Pelosi, care ar fi ascultat apelul din apropiere, spune că Obama părea să fie nervos pe durata apelului. Fostul președinte a așteptat cinci zile după ce Biden a anunțat că-și va sprijini vicepreședinta pentru alegerile prezidențiale. În celșe din urmă, Barack Obama și soția sa, Michelle, au sunat-o pe Kamala Harris să o anunțe că o vor susține în alegeri, potrivit Fox News. 

