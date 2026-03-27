Prima pagină » Știri externe » „Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu

„Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu

„Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, prin atitudinea sa față de Donald Trump, pare să fie dispus să facă aproape orice ca să mențină Statele Unite aproape de Europa. Strategia sa de a-l flata constant pe liderul american, supranumită de unele persoane drept „strategia Daddy”, continuă să stârnească controverse.

În contextul în care Trump a declanșat un război împotriva Iranului, iar sprijinul pentru Ucraina în conflictul împotriva Rusiei aproape că atârnă de un fir de păr, Rutte a ales să-l laude public pe liderul de la Washington și să spună că acțiunile acestuia din Orientul Mijlociu sunt esențiale pentru siguranța globală. Un comentariu publicat în Financial Times critică dur strategia de lingușire a lui Rutte și arată că aceasta nu doar că nu aduce rezultate pe termen lung, dar compromite și poziția Europei și unitatea Alianței Nord-Atlantice.

Deși Mark Rutte are motive întemeiate de a-l flata constant pe Donald Trump, această strategie are efecte negative pe termen lung. Mai mult, Rutte depășește adesea limitele și intră în exagerări atunci când vorbește public despre președintele Statelor Unite. Spre exemplu, Rutte a afirmat la postul CBS că Trump luptă împotriva Iranului „pentru a face întreaga lume mai sigură”, o poziție care este respinsă însă de majoritatea liderilor europeni. Majoritatea liderilor europeni consideră războiul inițiat de Trump împotriva Iranului ca fiind ilegal și un „război de capriciu”.

Prin susținerea continuă a politicilor lui Donald Trump în defavoarea Europei, șeful NATO poate să își piardă credibilitatea și să creeze tensiuni suplimentare chiar în interiorul alianței.

„Am impresia că Rutte crede că l-a convins pe Trump să renunțe la anexarea Groenlandei aranjând un acord kabuki la Davos pentru a-i satisface mândria lui Trump. Ieșirea de pe linia de plutire a lui Rutte a fost cu siguranță o parte din aceasta. Dar povestea mai amplă a fost că marile puteri ale Europei s-au unit cu Danemarca și și-au exprimat opoziția fermă față de planurile prădătoare ale lui Trump. Această demonstrație de hotărâre – nu de supunere – a fost cea care l-a determinat pe Trump să dea înapoi”, spune Edward Luce în articolul din Financial Times.

Citește și

FILM Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere
22:09
Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere
ULTIMA ORĂ Jucătorul de golf Tiger Woods, implicat într-un nou accident rutier în Florida. Mașina lui s-a răsturnat
22:01
Jucătorul de golf Tiger Woods, implicat într-un nou accident rutier în Florida. Mașina lui s-a răsturnat
ULTIMA ORĂ Directorul FBI a căzut pradă hackerilor iranieni. Mai multe e-mailuri și imagini personale cu Kash Patel au ajuns în spațiul online
21:43
Directorul FBI a căzut pradă hackerilor iranieni. Mai multe e-mailuri și imagini personale cu Kash Patel au ajuns în spațiul online
VIDEO Inocența unui copil în fața războiului din Iran: imaginea care nu mai are nevoie de cuvinte
21:36
Inocența unui copil în fața războiului din Iran: imaginea care nu mai are nevoie de cuvinte
TEHNOLOGIE Culmea progresului. Roboți construiți cu ajutorul inteligenței artificiale. Forma ciudată îi ajută să se adapteze la orice teren
21:25
Culmea progresului. Roboți construiți cu ajutorul inteligenței artificiale. Forma ciudată îi ajută să se adapteze la orice teren
INEDIT Trump a întrerupt ședința de Cabinet despre războiul din Iran ca să povestească 5 minute despre un marker. Ce l-a fascinat
20:24
Trump a întrerupt ședința de Cabinet despre războiul din Iran ca să povestească 5 minute despre un marker. Ce l-a fascinat
Mediafax
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe terestre necesare
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
A fost descoperit cel mai vechi câine domesticit din lume. Are 16.000 de ani!
POLITICĂ Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii
22:29
Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii
EVENIMENT Cod portocaliu de viscol. Regiunile din România care vor fi măturate de vijelii și ninsori
21:50
Cod portocaliu de viscol. Regiunile din România care vor fi măturate de vijelii și ninsori
ACTUALITATE Dian Popescu: „ Cea mai mare nenorocire în România este că 7 milioane de români îi avem afară”
21:00
Dian Popescu: „ Cea mai mare nenorocire în România este că 7 milioane de români îi avem afară”
SĂNĂTATE Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă
20:47
Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă
EMISIUNI Dian Popescu, expert în energie, ne spune dacă intrăm în recesiune: „Suntem din rău în mai rău. Nu există nicio previziune că ne va fi bine”
20:30
Dian Popescu, expert în energie, ne spune dacă intrăm în recesiune: „Suntem din rău în mai rău. Nu există nicio previziune că ne va fi bine”
BREAKING NEWS Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE
20:24
Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE

