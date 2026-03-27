„Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, prin atitudinea sa față de Donald Trump, pare să fie dispus să facă aproape orice ca să mențină Statele Unite aproape de Europa. Strategia sa de a-l flata constant pe liderul american, supranumită de unele persoane drept „strategia Daddy”, continuă să stârnească controverse.

În contextul în care Trump a declanșat un război împotriva Iranului, iar sprijinul pentru Ucraina în conflictul împotriva Rusiei aproape că atârnă de un fir de păr, Rutte a ales să-l laude public pe liderul de la Washington și să spună că acțiunile acestuia din Orientul Mijlociu sunt esențiale pentru siguranța globală. Un comentariu publicat în Financial Times critică dur strategia de lingușire a lui Rutte și arată că aceasta nu doar că nu aduce rezultate pe termen lung, dar compromite și poziția Europei și unitatea Alianței Nord-Atlantice.

Deși Mark Rutte are motive întemeiate de a-l flata constant pe Donald Trump, această strategie are efecte negative pe termen lung. Mai mult, Rutte depășește adesea limitele și intră în exagerări atunci când vorbește public despre președintele Statelor Unite. Spre exemplu, Rutte a afirmat la postul CBS că Trump luptă împotriva Iranului „pentru a face întreaga lume mai sigură”, o poziție care este respinsă însă de majoritatea liderilor europeni. Majoritatea liderilor europeni consideră războiul inițiat de Trump împotriva Iranului ca fiind ilegal și un „război de capriciu”.

Prin susținerea continuă a politicilor lui Donald Trump în defavoarea Europei, șeful NATO poate să își piardă credibilitatea și să creeze tensiuni suplimentare chiar în interiorul alianței.

„Am impresia că Rutte crede că l-a convins pe Trump să renunțe la anexarea Groenlandei aranjând un acord kabuki la Davos pentru a-i satisface mândria lui Trump. Ieșirea de pe linia de plutire a lui Rutte a fost cu siguranță o parte din aceasta. Dar povestea mai amplă a fost că marile puteri ale Europei s-au unit cu Danemarca și și-au exprimat opoziția fermă față de planurile prădătoare ale lui Trump. Această demonstrație de hotărâre – nu de supunere – a fost cea care l-a determinat pe Trump să dea înapoi”, spune Edward Luce în articolul din Financial Times.

