Directorul FBI a căzut pradă hackerilor iranieni. Mai multe e-mailuri și imagini personale cu Kash Patel au ajuns în spațiul online

Hackerii iranieni au spart contul de mail personal al directorului FBI, Kash Patel, și au publicat fotografii cu acesta și mai multe e-mailuri. Cazul a fost confirmat de un oficial al Departamentului de Justiție al SUA, care a spus că atacul hackerilor este real, iar imaginile postate cu șeful FBI sunt autentice, scrie The Telegraph.

Grupul Handala Hack Team a scris pe site-ul său că șeful FBI „își va găsi acum numele în lista victimelor atacurilor cibernetice reușite”. Acest grup de hackeri, care se descrie ca fiind unul pro-palestinian, este considerat o fațadă pentru unitățile de criminalitate informatică ale guvernului de la Teheran.

E-mailurile care au fost compromise în urma atacului conțin corespondență personală și de serviciu din 2011 până în 2022, spune CNN. Deși grupul de hackeri prezintă breșa de securitate ca fiind un atac cibernetic asupra sistemului de înaltă securitate al FBI-ului, materialele postate de aceștia par să arate doar istoricul de căutări online pentru un nou apartament și mai multe fotografii de familie.

Nu este prima tentativă de atac cibernetic la adresa lui Kash Patel.

În 2024, cu doar câteva săptămâni înainte de numirea sa în funcția de nou șef al FBI, serviciile de informații l-au anunțat pe Kash Patel că acesta fusese vizat de un atac cibernetic iranian, iar unele dintre informațiile personale au fost compromise.

