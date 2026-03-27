Mesaj misterios pe paginile de socializare ale Casei Albe. O pictogramă pe jumătate încărcată cu mesajul „ceva nou”

Casa Albă continuă epopeea mesajelor misterioase de pe social media și postează o imagine cu o bară de încărcare și textul „Something new”. Acest mesaj vine după alte câteva postări bizare din ultimele 24 de ore, printre care un videoclip cu picioarele unei femei sau imagini pixelate cu Donald Trump și JD Vance.

Miercuri, Casa Albă a postat pe pagina de X un clip scurt, de câteva secunde, cu picioarele unei femei, în care se auzea întrebarea „Se lansează curând, nu?”. Acest clip a fost dat jos de pe social media în doar câteva ore. Deși Casa Albă nu a oferit încă o explicație oficială, există mai multe teorii vehiculate în presă și online.

O teorie populară este că administrația se pregătește să facă publice fișiere declasificate despre OZN-uri, un subiect menționat anterior de președinte. Alții cred că este vorba despre o strategie de marketing menită să atragă atenția și să creeze curiozitate într-un mod mai puțin convențional pentru o instituție guvernamentală.

Recomandările autorului: