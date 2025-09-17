Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va fi primit cu fast de Regele Charles

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și Prima Doamnă vor fi găzduiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor, pentru o a doua vizită de stat efectuată de oficialul american în Marea Britanie.

Președintele nu are angajamente publice pe tot parcursul vizitei, însă mii de persoane sunt așteptate să participe la proteste împotriva șederii sale de două zile.

Casa Regală a confirmat că Trump și Prima Doamnă vor sta la Castelul Windsor în loc de tradiționalul Palat Buckingham, care este în mentenanță.

După prânzul cu alți membri ai Familiei Regale, Trump va fi invitat să vadă obiecte speciale din Colecția Regală.

Acesta va fi urmat de ceremonia „Beating Retreat” și de un survol al avioanelor F-35 din Marea Britanie și SUA. Mai târziu, tot miercuri, va avea loc un Banchet de Stat, unde atât Regele și Președintele Trump vor ține discursuri.

Joi, președintele american se va alătura Regelui și Reginei în călătoria spre Chequers pentru a se întâlni cu Primul Ministru Sir Keir Starmer și soția sa. Trump avea ocazia să consulte arhivele lui Sir Winston Churchill înainte ca cei doi lideri să aibă o întâlnire bilaterală, urmată de o recepție de afaceri găzduită de cancelarul Rachel Reeves, notează STV News.

Starmer și Trump vor susține ulterior o conferință de presă comună la Chequers.

Melania Trump va rămâne la Castelul Windsor, unde va vizita Biblioteca Regală și va vedea Casa de Păpuși a Reginei Maria, un faimos palat în miniatură construit în anii 1920. De asemenea, se va întâlni cu președintele Asociației Cercetașilor. Melania se va alătura apoi soțului ei la Chequers, înainte de a pleca din Marea Britanie.

