Prima pagină » Știri externe » VIDEO | Protocol regal pentru TRUMP /Președintele SUA, plimbat de regele Charles în caleașca aurită

🚨 VIDEO | Protocol regal pentru TRUMP /Președintele SUA, plimbat de regele Charles în caleașca aurită

17 sept. 2025, 14:37, Știri externe
VIDEO | Protocol regal pentru TRUMP /Președintele SUA, plimbat de regele Charles în caleașca aurită
Galerie Foto 4
Actualizări
16:41

Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie

Printre cei care au onorat protocolul, s-a numărat și președintele comunist, Nicolae Ceaușescu și soția acestuia, Elena.

Regina Elisabeta a II-a nu a vrut să întrețină un dialog formal cu cei doi și a preferat să păstreze tăcerea.

Continuarea AICI.

16:29

Protestele iau amploare la Londra

Zeci de protestatari au manifestat în fața castelului Windsor și pe străzile Londrei la adresa președintelui american, Donald Trump.

Sursa: Profimedia

„Alegerea guvernului nostru de a onora un lider care încalcă drepturile omului în Statele Unite și în întreaga lume nu este o opțiune pentru noi”, transmit manifestanții, potrivit BBC.

Acest protest a fost organizat de coaliția Stop Trump UK, un grup format din peste 50 de organizații, care include activiști pentru climă, antirasism și pro-palestinieni.

15:30

Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie

Președintele american nu are angajamente publice pe tot parcursul vizitei, însă mii de persoane sunt așteptate să participe la proteste împotriva șederii sale de două zile.

Casa Regală a confirmat că Trump și Prima Doamnă vor sta la Castelul Windsor în loc de tradiționalul Palat Buckingham, care este în mentenanță.

Citește continuarea AICI.

15:02

Patru persoane au fost arestate lângă Windsor, după ce imagini cu Donald Trump și Jeffrey EPSTEIN au fost proiectate pe pereții castelului

Vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie se desfășoară în condiții de securitate maximă.

Patru persoane au fost arestate lângă Windsor, după ce imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe pereții castelului.

Grupul de activiști Led By Donkeys a confirmat că ei au organizat incidentul: Mai multe imagini cu Trump și Epstein au fost proiectate pe un turn al castelului, în timp ce o coloană sonoră care pune la îndoială relația dintre cei doi a fost difuzată din boxe.

O scrisoare pe care președintele american i-ar fi trimis-o lui Epstein a fost, de asemenea, proiectată pe pereții castelului, împreună cu fotografii cu victimele lui Epstein, clipuri de știri despre caz și rapoarte ale Poliției, notează The Independent.

15:02

Donald Trump, întâmpinat de regele Charles la WINDSOR

Președintele SUA Donald Trump a debarcat din elicopterul Marine One, alături de Prima Doamnă Melania Trump, la Palatul Windsor, unde a fost întâmpinat de regele Charles al Marii Britanii.

CITIȚI RESTUL ARTICOLULUI AICI.

Regele Charles i-a oferit președintelui american, Donald Trump, cel mai înalt nivel al protocolului, plimbându-l în caleașca regală, în cursul vizitei de stat.

Vezi galeria foto
4 poze

Regele Charles i-a oferit președintelui Trump cel mai înalt nivel de protocol, preluându-l în caleașca regală de la Palatul Windsor.

Inițial, președintele SUA și prima doamnă, Melania Trump, au fost întâmpinați de prințul William și de prințesa Kate.

Imediat după, Trump a fost întâpinat de regele Charles și de regina-consoartă Camilla și a fost plimbat în caleașca regală.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Foto: Profimedia

Citește și

ACTUALITATE Iulia susține că ASASINAREA lui Aleksei Navalnîi a fost confirmată de testele de laborator
16:40
Iulia susține că ASASINAREA lui Aleksei Navalnîi a fost confirmată de testele de laborator
EXTERNE UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
16:37
UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
EXTERNE Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
16:35
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
EXTERNE Polonia îndeamnă statele UE să oprească importurile de petrol RUSESC până la sfârșitul anului 2026
15:42
Polonia îndeamnă statele UE să oprească importurile de petrol RUSESC până la sfârșitul anului 2026
EXTERNE Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va fi primit cu fast de Regele Charles
15:18
Ce se află pe AGENDA lui Donald Trump la a doua vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va fi primit cu fast de Regele Charles
ULTIMA ORĂ Manifestațiile de amploare care vor paraliza Franța pe 18 septembrie. Perturbări majore și haos în orașe / Atenționare de călătorie pentru români
15:14
Manifestațiile de amploare care vor paraliza Franța pe 18 septembrie. Perturbări majore și haos în orașe / Atenționare de călătorie pentru români
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce criterii trebuie îndeplinite pentru bursele sociale, în anul școlar 2025-2026! Data până la care se depun documentele
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Evz.ro
Rizea despre Toto Dumitrescu. A mers la școală în Anglia să se trateze de dependență
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Surpriza din fosile: Ce mâncau crocodilii acum 66 de milioane de ani?
VIDEO Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”
16:39
Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”
POLITICĂ Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu
16:30
Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu
AI AFLAT! Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
16:28
Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
VIDEO Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
16:23
Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
AI AFLAT! Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“
16:20
Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“
AI AFLAT! Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
16:10
Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”