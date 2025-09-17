15:02

Vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie se desfășoară în condiții de securitate maximă.

Patru persoane au fost arestate lângă Windsor, după ce imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe pereții castelului.

Grupul de activiști Led By Donkeys a confirmat că ei au organizat incidentul: Mai multe imagini cu Trump și Epstein au fost proiectate pe un turn al castelului, în timp ce o coloană sonoră care pune la îndoială relația dintre cei doi a fost difuzată din boxe.

O scrisoare pe care președintele american i-ar fi trimis-o lui Epstein a fost, de asemenea, proiectată pe pereții castelului, împreună cu fotografii cu victimele lui Epstein, clipuri de știri despre caz și rapoarte ale Poliției, notează The Independent.