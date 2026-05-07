Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care Trump a renunțat după trei zile la operațiunea de escortare a petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz

Anularea bruscă a planului președintelui american Donald Trump de a ajuta petrolierele să treacă prin Strâmtoarea Ormuz a venit după ce un aliat cheie din Orientul Mijlociu a suspendat capacitatea armatei americane de a-și folosi bazele și spațiul aerian pentru a pune în practică această operațiune militară.

Potrivit a doi oficiali de la Casa Albă citați de NBC News, Donald Trump și-a luat prin surprindere aliații din Golf după ce a anunțat duminică pe rețelele de socializare lansarea operațiunii „Project Freedom”. Acest anunț a provocat furia în special a Arabiei Saudite, care a informat ulterior Washingtonul că nu va permite armatei americane să folosească baza aeriană Prince Sultan pentru a pune în aplicare această operațiune sau să zboare prin spațiul aerian saudit.

Acest impas nu a fost depășit nici după o convorbire telefonică între Donald Trump și prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, au declarat cei doi oficiali de la Casa Albă. Prin urmare, Trump s-a văzut obligat să întrerupă operațiunea „Project Freedom” pentru a restabili accesul militar al SUA la bazele din Arabia Saudită.

După cum relatează NBC News, Washingtonul a vorbit cu aliații din Golf după ce operațiunea deja începuse. Potrivit saudiților, aceștia susțin eforturile diplomatice ale Pakistanului de a intermedia un acord între Iran și Statele Unite pentru a pune capăt războiului, iar o astfel de operațiune ar fi tergiversat acest proces de pace.

Trump anunțase operațiunea în weekend ca o modalitate de a rupe blocada Iranului în Strâmtoarea Ormuz, iar principalii săi lideri din domeniul securității naționale au petrecut o mare parte din ziua de marți vorbind despre acest efort în cadrul unor briefinguri publice la Pentagon și la Casa Albă, doar pentru ca președintele să oprească brusc operațiunea la aproximativ 36 de ore de la începerea acesteia.

Operațiunea lui Donald Trump a fost pusă pe pauză

Printr-o postare pe Truth Social, președintele american a anunțat miercuri că „Project Freedom” va fi „pus pe pauză pentru o scurtă perioadă de timp pentru a vedea dacă” un acord pentru finalizarea războiului „poate fi finalizat și semnat”.

Trump l-a sunat pe emirul Qatarului după începerea Proiectului Libertate, iar un oficial qatarez a declarat într-un comunicat că au discutat despre acordul de încetare a focului și „implicațiile pentru securitatea maritimă și lanțurile de aprovizionare globale”. Declarația menționează că emirul qatarez, la fel ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a subliniat importanța dezescaladării.

