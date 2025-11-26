Nicolas SARKOZY riscă o a doua condamnare. Ce acuzații i se aduc

Curtea de Apel Supremă a Franței se va pronunța miercuri într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy. Aceasta este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare definitivă.

Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l condamne pentru finanțare ilegală în campania electorală din 2012.

Ce pedeapsă riscă Sarkozy

În cazul în care condamnarea lui Sarkozy va fi confirmată, el va executa o pedeapsă de șase luni, posibil cu o brățară electronică.

Sarkozy, președinte cu un singur mandat, între 2007 și 2012, s-a confruntat cu o serie de provocări legale de când a părăsit funcția.

Audierea de miercuri, 26 noiembrie, este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare, după ce a fost trimis la închisoare luna trecută într-un caz separat, legat de o campanie electorală anterioară.

În acel proces, Sarkozy (70 de ani) a fost găsit vinovat că le-a permis consilierilor să încerce să colecteze bani pentru candidatura sa la președinție din 2007 de la liderul libian Moamar Gaddafi.

Cele 20 de zile petrecute după gratii l-au transformat în primul lider francez de după război care a ispășit o pedeapsă cu închisoarea, înainte de a fi eliberat pe 10 noiembrie sub supraveghere judiciară, în așteptarea unui apel și în acel caz.

Legătura cu firma Bygmalion

Cazul analizat miercuri se concentrează pe acuzațiile conform cărora partidul de dreapta al lui Sarkozy a colaborat cu o firmă de relații publice, Bygmalion, pentru a ascunde costul real al candidaturii sale la realegere din 2012.

Procurorii au susținut că Sarkozy a cheltuit aproape 43 de milioane de euro pentru campania sa din 2012, aproape dublu față de suma permisă de 22,5 milioane de euro.

Spre deosebire de ceilalți inculpați din dosar, el nu a fost implicat în sistemul de facturare dublă despre care se presupune că este folosit pentru acoperirea costurilor, ci a fost tras la răspundere în calitate de beneficiar al finanțării ilegale a campaniei electorale, în calitatea sa de candidat.

Sarkozy a negat „orice responsabilitate penală” în acest caz, denunțând acuzațiile drept „minciuni”.

O curte de apel inferioară a confirmat în februarie anul trecut condamnarea sa în acest caz, dar Curtea de Casație ar putea dispune o rejudecare a procesului dacă apelul este considerat valid.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut”

Dacă în arest era terorizat, în libertate este aclamat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă

Nicolas Sarkozy face primele declarații de la eliberarea sa din închisoare: „Legea a fost aplicată. Mă concentrez pe a-mi demonstra nevinovăția”