Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut”

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat, vineri, că va publica o carte despre scurta sa experiență în închisoare, intitulată „Jurnalul unui deținut”, relatează BFMTV.

Însuși Sarkozy a fost cel care a făcut anunțul pe contul său de X.

„În închisoare nu este nimic de văzut și nimic de făcut. Uiți de liniștea care nu există la peniteniarul La Santé. Din păcate, zgomotul este constant acolo. Dar, la fel ca în deșert, viața interioară este întărită în închisoare”, scrie fostul președinte.

În postarea sa, politicianul a transmis că jurnalul este deja disponibil pentru precomandă. Cartea va fi publicată de Éditions Fayard și va ajunge pe rafturile librăriilor pe 10 decembrie.

„Era evident că va exista o exprimare a opiniilor despre ce s-a întâmplat, pentru că toată lumea vrea să știe ce s-a întâmplat”, a explicat un apropiat al fostului președinte pentru BFMTV.

Potrivit acestuia, Sarkozy „a dorit să împărtășească experiența sa cu poporul francez”.

„Este povestea vieții sale, în toate momentele importante ale vieții a folosit scrisul pentru că avea nevoie să pună lucrurile cap la cap.”, explică anturajul lui Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy a fost condamnat pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare în cazul finanțării libiene. Încarcerat timp de trei săptămâni la închisoarea La Santé, el a fost eliberat pe 10 noiembrie, după ce Curtea de Apel din Paris i-a admis cererea de eliberare.

Procesul de apel se va desfășura între 16 martie și 3 iunie

Fostul șef de stat a fost plasat sub control judiciar și i s-a interzis să contacteze diverșii inculpați și martori în cazul libian, în care se confruntă încă cu acuzații. De asemenea, i se interzice să-l contacteze pe ministrul Justiției, Gérald Darmanin. Procesul de apel în acest caz va avea loc între 16 martie și 3 iunie.

