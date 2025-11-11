Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy face primele declarații de la eliberarea sa din închisoare: „Legea a fost aplicată. Mă concentrez pe a-mi demonstra nevinovăția”

11 nov. 2025, 11:19, Știri externe
La numai câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare, Nicolas Sarkozy s-a grăbit să le mulțumească susținătorilor săi pentru miile de mesaje de încurajare și cadouri pe care i le-au trimis în ultimele săptămâni.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, fostul președinte al Franței a transmis: „Acum că sunt liber și reunit cu familia mea, vreau să-mi exprim cea mai profundă recunoștință tuturor celor care mi-au scris, m-au susținut și m-au apărat. Miile voastre mesaje de susținere m-au mișcat profund și mi-au dat puterea de a îndura această încercare.”

„Adevărul va triumfa”, spune Sarkozy

„Legea a fost aplicată. Acum mă voi pregăti pentru apel. Energia mea este concentrată exclusiv pe a-mi demonstra nevinovăția. Adevărul va triumfa. Aceasta este o lecție pe care ne-o învață viața.”, a precizat fostul șef de stat în prima sa declarație publică de la eliberarea sa din închisoarea La Santé din Paris, adăugând că „Finalul poveștii rămâne de scris.”

Sub control judiciar

Curtea de Apel din Paris a ordonat, luni după-amiază, eliberarea fostului președinte, care a fost închis pe 21 octombrie după condamnarea sa în cazul libian, pe care l-a atacat cu apel.

Fostul lider de dreapta, în vârstă de 70 de ani, a părăsit închisoarea La Santé o oră mai târziu, într-o mașină cu geamuri fumurii. Instanța l-a plasat sub supraveghere judiciară, interzicându-i să părăsească teritoriul francez și să contacteze înalți funcționari din cadrul Ministerului Justiției, inclusiv ministrul Justiției, Gérald Darmanin.

Acesta din urmă a fost acuzat de conflict de interese după ce a fost să-l viziteze pe Sarkozy la închisoare.

Seara trecuă, purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, a asigurat că „nu există niciun conflict de interese” între Nicolas Sarkozy și Gérald Darmanin, ministrul Justiției.

„Gérald Darmain s-a dus să se asigure că cerințele de detenție ale unui fost șef de stat erau corecte și respectate, având în vedere riscurile la care se expunea în închisoare”, a continuat ea, referindu-se la vizita ministrului Justiției la închisoarea Santé din Paris.

„Cred că a existat dorința de a-l umili pe Nicolas Sarkozy”

O reacție a venit seara trecută și de la Jordan Bardella, președintele partidului francez de extremă-dreapta Adunarea Națională (RN).

În urma eliberării lui Nicolas Sarkozy, Bardella consideră că executarea provizorie a pedepsei sale „nu a fost justificată”.

„Cred că a existat dorința de a-l umili pe Nicolas Sarkozy”, a declarat presei președintele Adunării Naționale.

De asemenea, el a considerat „ciudată” decizia instanței de a-i interzice lui Nicolas Sarkozy să-l contacteze pe Gérald Darmanin.

Nicolas Sarkozy nu va participa nici la ceremoniile de astăzi de pe Champs Elysées și de la Arcul de Triumf, a declarat anturajul său pentru BFMTV. Ca în fiecare an, Franța comemorează sfârșitul Primului Război Mondial, marcat de Armistițiul din 11 noiembrie 1918.

În mod tradițional și conform protocolului, foștii președinți ai Republicii sunt invitați la această ceremonie, la fel ca și membrii guvernului.

