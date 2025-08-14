Prima pagină » Știri externe » Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin

Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin

Andrei Văcaru
14 aug. 2025, 12:27, Știri externe
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin

Cehia și-a extins prezența diplomatică în Ucraina, deschizând un nou consulat la Dnipro, a anunțat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, pe platforma de socializare X.

Lipavský a deschis oficial misiunea diplomatică cehă miercuri, 13 august. Aceasta va funcționa sub autoritatea Ambasadei Cehiei la Kiev, notează RBC.

„Cehia nu se teme de Putin. Astăzi am deschis oficial biroul nostru diplomatic la Dnipro, administrat de Ambasada noastră la Kiev. Suntem prima țară cu prezență diplomatică în estul Ucrainei”, a transmis ministrul.

Cu o zi înainte, Jan Lipavský a sosit la Dnipro pentru discuții cu oficialii locali. Discuțiile s-au concentrat pe proiecte umanitare pe care Cehia este gata să le sprijine ca parte a redresării postbelice a regiunii, adaugă sursa citată.

Cehia continuă să acorde sprijin Ucrainei

Cehia a fost unul dintre cei mai apropiatți aliați ai Ucrainei încă de la începutul invaziei Rusiei. Pe lângă faptul că a primit un număr mare de refugiați ucraineni, Praga a oferit și ajutoare financiare Ministerului Apărării din Ucraina.

Deși beneficiile pentru refugiații ucraineni din Cehia au fost reduse recent, țara se numără încă printre destinațiile cele mai căutate de către cetățenii ucraineni care fug din calea conflictului.

În timpul vizitei sale la Dnipro, ministrul ceh de Externe a trebuit să se adăpostească de trei ori din cauza alertelor de raid aerian, petrecând aproximativ 15 minute de fiecare dată în adăpost, mai notează sursa citată.

Anterior, Jan Lipavský a afirmat că Cehia susţine Ucraina în drumul său spre o pace justă, bazată pe condiţiile stabilite de Kiev şi a subliniat că Rusia nu are dreptul să decidă nimic în acest proces.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”

Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”

Sursa foto: Profimedia

Citește și

BREAKING NEWS Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
13:11
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
EXTERNE Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
11:21
Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
EXTERNE Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii
10:38
Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii
EXTERNE Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
10:29
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?