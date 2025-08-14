Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin

Cehia și-a extins prezența diplomatică în Ucraina, deschizând un nou consulat la Dnipro, a anunțat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, pe platforma de socializare X.

Lipavský a deschis oficial misiunea diplomatică cehă miercuri, 13 august. Aceasta va funcționa sub autoritatea Ambasadei Cehiei la Kiev, notează RBC.

„Cehia nu se teme de Putin. Astăzi am deschis oficial biroul nostru diplomatic la Dnipro, administrat de Ambasada noastră la Kiev. Suntem prima țară cu prezență diplomatică în estul Ucrainei”, a transmis ministrul.

Cu o zi înainte, Jan Lipavský a sosit la Dnipro pentru discuții cu oficialii locali. Discuțiile s-au concentrat pe proiecte umanitare pe care Cehia este gata să le sprijine ca parte a redresării postbelice a regiunii, adaugă sursa citată.

Cehia continuă să acorde sprijin Ucrainei

Cehia a fost unul dintre cei mai apropiatți aliați ai Ucrainei încă de la începutul invaziei Rusiei. Pe lângă faptul că a primit un număr mare de refugiați ucraineni, Praga a oferit și ajutoare financiare Ministerului Apărării din Ucraina.

Deși beneficiile pentru refugiații ucraineni din Cehia au fost reduse recent, țara se numără încă printre destinațiile cele mai căutate de către cetățenii ucraineni care fug din calea conflictului.

În timpul vizitei sale la Dnipro, ministrul ceh de Externe a trebuit să se adăpostească de trei ori din cauza alertelor de raid aerian, petrecând aproximativ 15 minute de fiecare dată în adăpost, mai notează sursa citată.

Anterior, Jan Lipavský a afirmat că Cehia susţine Ucraina în drumul său spre o pace justă, bazată pe condiţiile stabilite de Kiev şi a subliniat că Rusia nu are dreptul să decidă nimic în acest proces.

Sursa foto: Profimedia