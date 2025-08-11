Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, luni, asupra concesiilor acordate Rusiei, subliniind că Moscova nu va fi forțată să oprească războiul.

”Rusia refuză să oprească masacrele, prin urmare, nu poate primi recompense ori avantaje. Aceasta nu este doar o poziție morală, ci o poziție rațională. Concesiile nu îl vor convinge pe un criminal”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat pe Facebook, conform cotidianului Le Figaro.

Miniștrii de Externe din țările Uniunii Europene au organizat consultări de urgență pentru stabilirea unei poziții comune înaintea summitului președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

Liderii Franței, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și Uniunii Europene sunt favorabili negocierilor pentru oprirea războiului din Ucraina, dar insistă să participe la discuții și avertizează că pot menține asistența militară acordată Kievului.

”Salutăm acțiunile președintelui Donald Trump de oprire a omorârii oamenilor în Ucraina, de încetare a războiului de agresiune al Federației Ruse, de obținere a unei păci corecte și durabile, a securității Ucrainei”, arată Declarația semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, de premierul britanic, Keir Starmer, de prim-ministrul polonez, Donald Tusk, de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, de președintele Finlandei, Alexander Stubb, de premierul italian, Giorgia Meloni, și de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.. ”Noi suntem pregătiți să susținem diplomatic aceste eforturi, inclusiv să menținem sprijinul militar și financiar substanțial acordat Ucrainei. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Sunt necesare garanții de securitate credibile și solide care să permită Ucrainei să își protejeze eficient suveranitatea și integritatea teritorială”, subliniază Declarația liderilor europeni.

