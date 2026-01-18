Cel mai mare safir din lume „Steaua Pământului”, dezvăluit cu mare fast în Sri Lanka. Cât valorează fabuloasa bijuterie

Un safir violet, considerat cel mai mare din lume și evaluat la 300 de milioane de dolari a fost expus în Sri Lanka. Piatra prețioasă a fost denumită „Steaua Pământului Pur” și este de culoare violet.

Cel mai mare safir din lume a fost descoperit în 2023, în apropierea orașului Rathnapura. Proprietarii rămân anonimi, din motive de securitate.

Unul dintre motivele pentru care safirul „Steaua Pământului Pur” este atât atât de apreciată e strălucirea care se reflectă în șase raze.

Acesta este un efect optic rar, care face ca o stea să apară pe suprafața pietrei atunci când este luminată.

Conform specialiștilor, intensitatea efectului face din acest safir o descoperire excepțională.

Piatra prețioasă „Steaua Pământului Pur” este cel mai mare safir stelat violet natural documentat din lume, a declarat expertul Ashan Amarasinghe.

„Acesta este cel mai mare safir stelat violet de acest fel”, a declarat el presei. Specialistul a adăugat că piatra reflectă lumina în șase raze. „Acesta este ceva special față de toate celelalte pietre”, a adăugat el.

Unul dintre proprietari a declarat că piatra prețioasă a fost găsită într-o groapă de pietre prețioase din apropierea orașului îndepărtat Rathnapura din Sri Lanka, cunoscut sub numele de „orașul pietrelor prețioase”, în 2023.

