Cel mai puternic URAGAN al secolului lovește Jamaica. Care sunt ultimele evoluții

28 oct. 2025, 19:21, Știri externe
Cel mai puternic uragan al secolului lovește Jamaica. Uraganul monstru Melissa a pătruns în  Jamaica ca o furtună de categoria 5, atingând viteza de aproape 300 km/oră, conform NHC.

Până la această oră, egalează uraganul de „Ziua Muncii” din 1935 și uraganul Dorian din 2019, fiind printre cele mai puternice uragane atlantice  din istoria înregistrată și de la începutul secolului 21.

Un cuplu de jamaicani se țin de glume pe coasta Kingstonului în timp ce uraganul Melissa se apropie

Pe internet circulă imagini cu orașul Black River din sud-vestul Jamaicăi, dar înainte să lovească uraganul. Pe acest site poate fi urmărit traseul uraganului.

Un alt uragan devastator care a lovit Kingston a fost „Gilbert” de categoria 4, în 1988.

Ochiul uraganului Melissa, fotografiat luni de către navigatorul Lt. Col. Mark Withee de la 53rd WRS.

Prim-ministrul Andrew Holness îi îndeamnă pe cetățenii din Jamaica să evacueze zonele de coastă și să se adăpostească. El avertizează că uraganul va provoca „distrugeri catastrofale”.

„Nu este infrastructură în regiune și nicăieri în lume care să-i reziste unui uragan de categoria 5”, a transmis el către CNN.

Știre în curs de actualizare

