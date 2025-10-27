Prima pagină » Știri externe » Uraganul Melissa, cel mai puternic din ultimii 174 de ani, lovește Jamaica. Efectele ar putea fi CATASTROFALE

Ruxandra Radulescu
28 oct. 2025, 01:04, Știri externe
Uraganul Melissa s-a intensificat, iar luni s-a transformat într-o furtună de categoria 5. Furtuna se îndreaptă spre Jamaica, unde meteorologii se așteaptă să provoace inundații catastrofale, alunecări de teren și pagube extinse. La această intensitate, ar fi cel mai puternic uragan care a lovit zona din ultimii 174 de ani. De asemenea, Marina SUA a luat măsuri în ceea ce privește Stația Navală de la Guantanamo Bay. 

Uraganul Melissa a provocat deja șase victime în  Caraibe, iar marți este așteptat ca uraganul să lovească și Jamaica. Uraganul de categoria 5, cu viteze ale vântului de 175 mph (281 km/h), ar fi cel mai puternic din istoria regiunii Jamaica a declarat Jonathan Porter, meteorolog șef la AccuWeather, pentru Associated Press.

Prim-ministrul jamaican Andrew Holness a declarat, referitor la această posibilă catrastrofă: „M-am rugat în genunchi”.

Potrivit expertului meteo, Johnattan Porter, uraganul Melissa va genera o creștere a intensității valurilor de până la 4 metri de-a lungul coastei Kingston, unde se află principalul aeroport internațional din Jamaica și centralele electrice.

„Aceasta se poate transforma foarte repede într-o adevărată criză umanitară și probabil va fi nevoie de mult sprijin internațional”, a declarat Porter într-un interviu telefonic.

Ce măsuri a luat Marina SUA înainte de uraganul Melissa

Marina SUA a mutat în acest weekend 1.000 de persoane neesențiale, membri ai familiei, rezidenți și animale de companie de la Stația Navală Guantanamo Bay înainte de uraganul Melissa.

