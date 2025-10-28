Uraganul Melissa, de categorie 5, depășește Katrina ca intensitate și amenință Jamaica

Uraganul Melissa, de categorie 5, a devenit mai puternic decât uraganul Katrina, fiind acum al cincilea cel mai intens uragan înregistrat vreodată în Atlantic. În prezent, se apropie de coastele Jamaicăi, unde autoritățile, precum și cele din Cuba, au ordonat evacuarea populației din zonele expuse.

Ochiul furtunii se deplasează spre sud-vestul insulei și aduce vânturi de până la 298 km/h. Deși capitala Kingston nu se află direct pe traiectoria uraganului, orașul este afectat de ploi torențiale și rafale puternice de vânt, iar străzile sunt aproape goale.

Flota americană din Caraibe este amenințată de uraganul Melissa

În Caraibe, Statele Unite au trimis portavionul USS Gerald Ford, șate nave, avioane F-35 și aproximativ 6.000 de soldați pentru a combate traficul de droguri din Venezuela.

Până în prezent, armata SUA a distrus 14 ambarcațiuni (13 bărci și un semi-submersibil) și a ucis cel puțin 57 de persoane, conform datelor AFP bazate pe surse americane.