Cel puțin opt persoane au MURIT în timpul unor proteste organizate în Kashmirul pakistanez

Cel puțin opt persoane au fost ucise în patru zile de proteste violente în Kashmirul pakistanez, au declarat joi oficiali din această țară, iar prim-ministrul Shehbaz Sharif a înființat un comitet format din înalți oficiali pentru a rezolva ciocnirile în curs.

Până acum, au fost făcute publice doar informații limitate cu privire la amploarea protestelor, care au izbucnit luni, când mii de oameni din mai multe localități s-au adunat în capitala regională, Muzafarabad, informează Reuters.

Autoritățile au întrerupt ulterior legăturile telefonice și accesul la internet în regiune. Fotografiile din Muzaffarabad au arătat polițiști din trupele speciale folosind gaze lacrimogene asupra persoanelor aflate pe un pod din oraș.

Trei polițiști și cinci civili au fost uciși până acum, au declarat pentru Reuters doi oficiali ai serviciilor de securitate din Islamabad. Oficialii au spus că ciocnirile dintre demonstranți și Poliție nu s-au diminuat de la începutul protestelor, luni.

Afacerile, școlile și transporturile au intrat în grevă ca răspuns la proteste și au fost închise în mari părți ale regiunii în ultimele patru zile, potrivit oficialilor și relatărilor de la televiziunea pakistaneză.

Care sunt nemulțumirile protestatarilor

Sharif a înființat un comitet de politicieni pentru a investiga ciocnirile și a cerut protestatarilor să înceapă discuții cu autoritățile, se arată într-un comunicat al Guvernului.

„Guvernul este întotdeauna gata să rezolve problemele fraților noștri din Kashmir”, a spus el.

Un membru al comitetului, ministrul Planificării, Ahsan Iqbal, a declarat că speră „că vom rezolva toate aceste probleme prin negocieri”.

Shaukat Nawaz Mir, care conduce o alianță de grupuri pentru drepturile civile din Kashmir, a declarat înainte de proteste că organizatorii se opun avantajelor și privilegiilor de care se bucură politicienii și alți funcționari guvernamentali de rang înalt din regiune.

„Când spunem că avem nevoie de medicamente în spitale, ele (autoritățile) spun că nu au fonduri, dar au bani pentru un stil de viață luxos”, a declarat el pentru The Kashmir Link, un canal local de știri.

Cealaltă principală nemulțumire o reprezintă locurile din legislativul local din Kashmir care au fost rezervate reprezentanților din alte părți ale Pakistanului, despre care activiștii din Kashmir spun că au fost folosite pentru a instala sau a răsturna guvernele regionale.

Patru persoane au fost ucise în timpul unor confruntări similare anul trecut.

