Administrația Trump OPREȘTE finanțarea mai multor proiecte importante pentru Partidul Democrat în cadrul blocajului instituțional din SUA

Andrei Văcaru
02 oct. 2025, 16:09, Știri externe
Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a înghețat miercuri 26 de miliarde de dolari pentru statele conduse de oficiali din Partidul Democrat, în contextul blocajului instituțional cu care se confruntă Guvernul federal american.

Potrivit Reuters, măsurile adoptate de Administrație sunt în concordanță cu avertizările lui Trump, care în ultimele zile a declarat că, dacă SUA vor intra în blocaj, va tăia din finanțarea programelor susținute de democrați.

Printre programele vizate s-au numărat 18 miliarde de dolari pentru proiecte de transport în New York, orașul unde au fost aleși cei mai importanți doi democrați din Congres, și opt miliarde de dolari pentru proiecte de energie verde în 16 state conduse de democrați, inclusiv California și Illinois. Între timp, vicepreședintele JD Vance a avertizat că Administrația ar putea extinde concedierile în rândul angajaților federali dacă blocajul durează mai mult de câteva zile.

Mișcările au arătat clar că Trump își va pune în aplicare amenințarea de a profita de blocaj pentru a-și pedepsi adversarii politici și a-și extinde controlul asupra bugetului federal, stabilit de Constituția SUA ca domeniu al Congresului, notează sursa citată.

SUA se confruntă cu un blocaj instituțional

Statele Unite se confruntă, începând de miercuri, cu un blocaj instituțional, cauzat de faptul că democrații și republicanii din Congresul american nu au reușit să se pună de acord în ceea ce privește proiectul de buget.

În acest context, Administrația de la Washington se va confrunta cu o serie de probleme grave, cauzate de această situație, însă ea nu e o premieră în SUA. Dar ce ar putea însemna acest lucru pentru economia și societatea americană?

Încă de marți, președintele Donald Trump a avertizat că primii afectați ar putea fi angajații federali. De altfel, liderul de la Casa Albă a avertizat că această situație ar putea duce la disponibilizarea unui număr mare de angajați guvernamentali.

