Celebra toaletă din AUR a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari. Este o replică a operei de artă a lui Cattelan

Replica după faimoasa toaletă din aur a artistului Maurizio Cattelan a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari.

Artistul italian este cunoscut pentru unele opere de artă satirică, precum banana lipită de un perete care a fost mâncată de câștigătorul licitației.

Vânzarea a fost efectuată la o licitație organizată de casa Sotheby’s. Vasul de toaletă este o replică după obiectul de artă contemporană, cunoscut ca „America”. Maurizio Cattelan s-a inspirat după toaleta de aur a președintelui Donald Trump.

Vasul de toaletă originar a fost pierdut pentru totdeauna, fiind furat de la Palatul Blenheim din Anglia în 2019.

Hoții s-au înarmat cu ciocane când au dat spargerea, în septembrie 2019, reușind ca în numai 5 minute să fure toaleta cu totul. Toaleta, care era pe deplin funcțională și opulentă, a dispărut pentru totdeauna.

Anchetatorii presupun că ar fi fost topită pentru ca aurul în valoare de câteva milioane de dolari să fie vândut. Hoții au fost capturați în cele din urmă, dar toaleta n-a mai fost recuperată.

Cântărește 100 de kilograme și arată ca un adevărat „tron” de aur solid de 18 karate. Toaleta originară a atras 100.000 de vizitatori când a fost expusă prima dată la Muzeul Guggenheim din New York, în 2016. Vizitatorii puteau chiar să o folosească.

Artistul susține că toaleta de aur semnifica cariera lui Donald Trump și a fost o interpretare a sculpturii „Fântâna” din 2017 a lui Marcel Duchamp.

Născut pe 21 septembrie 1960, Cattelan este un artist vizual italian cunoscut pentru sculpturile sale hiperrealiste și satirice. Este considerat pe mapamond drept un „glumeț” sau „un farsor al lumii artei”.

Alte lucrări controversate ale lui Cattelan

Printre lucrările mai cunoscute ale lui Cattelan sunt „La Nona Ora”, o sculptură care îl înfățișează pe Papa Ioan Paul al II-lea căzut, lovit de un meteorit. De asemenea, o altă operă de artă „temporară” a fost „Comedian” – o banană lipită cu bandă adezivă de perete.

