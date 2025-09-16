Prima pagină » Știri externe » Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață

Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață

16 sept. 2025, 15:23, Știri externe
Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață

Celebrul actor și regizor de film Robert Redford a murit marți dimineață, în casa sa din Utah, la vârsta de 89 de ani.

Moartea sa a fost anunțată într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că actorul a murit în somn, dar nu a oferit o cauză specifică.

Redford a fost unul dintre actorii preferați ai Hollywood-ului timp de decenii, în comedii, drame sau thrillere, notează The New York Times.

Născut în 1936, Redford s-a axat pe filme cu greutate culturală, care în multe cazuri abordau subiecte serioase precum corupția politică dar reușeau să rezoneze cu publicul, în mare parte datorită carismei actorului.

Ca actor, printre cele mai mari filme ale sale s-au numărat „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), „All the President’s Men” (1976), despre ancheta jurnalistică privindu-l pe președintele Richard Nixon în epoca Watergate, „Three Days of the Condor” (1975) și „The Sting” (1973), care i-a adus lui Redford prima și singura sa nominalizare la Oscar ca actor.

O parte din succesul său ca actor s-a datorat actrițelor cu care a jucat – Jane Fonda în „Barefoot in the Park” (1967), Barbra Streisand în „The Way We Were” (1973), Meryl Streep în „Out of Africa” (1985).

După vârsta de 40 de ani, Redford s-a apucat de regie și a câștigat un premiu Oscar pentru primul său film, „Ordinary People” (1980), despre dezintegrarea unei familii din clasa de mijloc superioară după moartea unui fiu. „Ordinary People” a câștigat alte trei premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

Succesul festivalului Sundance

Poate că cel mai mare impact cultural al lui Redford a fost ca promotor al filmului independent.

În 1981, el a fondat Institutul Sundance, o organizație nonprofit dedicată cultivării vocilor cinematografice noi.

În 1984 a preluat un festival de film în Utah și l-a redenumit după institut câțiva ani mai târziu.

Festivalul de Film Sundance a devenit o scenă de prezentare globală și o piață liberă pentru filmele americane realizate în afara sistemului hollywoodian.

După descoperirea unor talente precum Steven Soderbergh, care a prezentat „Sex, Lies and Videotape” la festival în 1989, Sundance a devenit sinonim cu avangarda creativă.

Regizori precum Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, David O. Russell și Robert Rodriguez au fost cu toții ajutați de prezența la Sundance la începutul carierei lor.

Sundance a devenit, de asemenea, una dintre cele mai importante platforme din lume pentru documentare, în special cele axate pe subiecte progresiste.

La un moment dat, Redford s-a plâns de succesul comercial al festivalului, pe măsură ce acesta a crescut de la câteva sute de participanți la începutul anilor 1980 la peste 85.000 în 2025.

Preferând viața la ferma sa izolată din Utah, Redford și-a creat imaginea unei vedete reticente. Deși nu îi plăcea să fie numit activist, o etichetă pe care o considera prea severă, Redford era un activist, iar cariera sa la Hollywood, insista el, era doar ceva secundar față de preocupările sale reale, dintre care una era mediul.

În multe privințe, el a creat arhetipul actorului ca ecologist, adoptat mai târziu de vedete precum Leonardo DiCaprio și Mark Ruffalo, notează The New York Times.

Redford se retrăsese din actorie în 2018, în parte pentru că se deplasa din ce în ce mai greu, suferind de complicații de pe urma deceniilor de călărie și tenis, și locuia la ferma sa de lângă Provo, în statul Utah.

Foto: Profimedia

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc
SPORT Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
15:24
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
15:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
EXCLUSIV Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
15:11
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
15:00
Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
ACTUALITATE Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
14:57
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
14:53
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie