Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață

Celebrul actor și regizor de film Robert Redford a murit marți dimineață, în casa sa din Utah, la vârsta de 89 de ani.

Moartea sa a fost anunțată într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că actorul a murit în somn, dar nu a oferit o cauză specifică.

Redford a fost unul dintre actorii preferați ai Hollywood-ului timp de decenii, în comedii, drame sau thrillere, notează The New York Times.

Născut în 1936, Redford s-a axat pe filme cu greutate culturală, care în multe cazuri abordau subiecte serioase precum corupția politică dar reușeau să rezoneze cu publicul, în mare parte datorită carismei actorului.

Ca actor, printre cele mai mari filme ale sale s-au numărat „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), „All the President’s Men” (1976), despre ancheta jurnalistică privindu-l pe președintele Richard Nixon în epoca Watergate, „Three Days of the Condor” (1975) și „The Sting” (1973), care i-a adus lui Redford prima și singura sa nominalizare la Oscar ca actor.

O parte din succesul său ca actor s-a datorat actrițelor cu care a jucat – Jane Fonda în „Barefoot in the Park” (1967), Barbra Streisand în „The Way We Were” (1973), Meryl Streep în „Out of Africa” (1985).

După vârsta de 40 de ani, Redford s-a apucat de regie și a câștigat un premiu Oscar pentru primul său film, „Ordinary People” (1980), despre dezintegrarea unei familii din clasa de mijloc superioară după moartea unui fiu. „Ordinary People” a câștigat alte trei premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

Succesul festivalului Sundance

Poate că cel mai mare impact cultural al lui Redford a fost ca promotor al filmului independent.

În 1981, el a fondat Institutul Sundance, o organizație nonprofit dedicată cultivării vocilor cinematografice noi.

În 1984 a preluat un festival de film în Utah și l-a redenumit după institut câțiva ani mai târziu.

Festivalul de Film Sundance a devenit o scenă de prezentare globală și o piață liberă pentru filmele americane realizate în afara sistemului hollywoodian.

După descoperirea unor talente precum Steven Soderbergh, care a prezentat „Sex, Lies and Videotape” la festival în 1989, Sundance a devenit sinonim cu avangarda creativă.

Regizori precum Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, David O. Russell și Robert Rodriguez au fost cu toții ajutați de prezența la Sundance la începutul carierei lor.

Sundance a devenit, de asemenea, una dintre cele mai importante platforme din lume pentru documentare, în special cele axate pe subiecte progresiste.

La un moment dat, Redford s-a plâns de succesul comercial al festivalului, pe măsură ce acesta a crescut de la câteva sute de participanți la începutul anilor 1980 la peste 85.000 în 2025.

Preferând viața la ferma sa izolată din Utah, Redford și-a creat imaginea unei vedete reticente. Deși nu îi plăcea să fie numit activist, o etichetă pe care o considera prea severă, Redford era un activist, iar cariera sa la Hollywood, insista el, era doar ceva secundar față de preocupările sale reale, dintre care una era mediul.

În multe privințe, el a creat arhetipul actorului ca ecologist, adoptat mai târziu de vedete precum Leonardo DiCaprio și Mark Ruffalo, notează The New York Times.

Redford se retrăsese din actorie în 2018, în parte pentru că se deplasa din ce în ce mai greu, suferind de complicații de pe urma deceniilor de călărie și tenis, și locuia la ferma sa de lângă Provo, în statul Utah.

Foto: Profimedia