Ilie Bolojan dă vina pe războaiele din Ucraina și Iran, după ce Comisia Europeană a redus prognoza de creștere economică la doar 0,1%

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-o conferință de presă la filiala PNL Vrancea, că motivul pentru care Comisia Europeană a redus prognoza de creștere economică a României de la 1,1 la doar 0,1% ține de conflictele din plan extern. Acesta a menționat războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu ca principali factori cu imapact negativ asupra economiei.

Întrebat de jurnaliști despre cauzele care au determinat Comisia Europeană să reducă prognoza de creștere a României de la 1,1% la 0,1% pentru 2026, Bolojan a precizat că această evoluție era „evidentă”.

„Era evident că ceea ce s-a întâmplat de la finalul lunii februarie și până astăzi, prin războiul din Golf, va avea niște efecte asupra economiilor din toată lumea.

Creșterea prețurilor la combustibili, așa cum ați văzut și cum o vedem în continuare, este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind din păcate și la creșterea inflației (…)

De asemenea, ceea ce se întâmplă în continuare legat de războiul din Ucraina, legat de problemele tarifare dintre blocurile economice mari, nu este de natură să antreneze creșterea economică. Economia țării noastre este legată de cea a Uniunii Europene”, a spus Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă.

Bolojan declara cu o săptămână înainte că economia țării „se însănătoșește”

Cu o săptămână înainte de „verdictul” demoralizant al Comisiei Europene asupra evoluției economice în România pentru 2026, declara că, din punct de vedere economic, țara „se însănătoșește”.

Premierul interimar a decis să facă acest afirmații în ciuda inflației de 11% și a recesiunii tehnice.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că datele publicate de Institutul Național de Statistică privind creșterea inflației la 10.7% și scumpirile din economie nu reprezintă o surpriză, ci consecința unor dezechilibre acumulate în ultimii ani.

Comisia Europeană estimează o creștere de doar 0,1%, inflație ridicată și datorie publică în creștere

Joi, Comisia Europeană a estimat că economia României va crește cu doar 0,1% în 2026, pe fondul inflației ridicate, al scumpirii energiei și al măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

„Încrederea economică, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii de frecvență ridicată arată o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern”, a notat Comisia Europeană.

