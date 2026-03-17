Cerere în căsătorie „cu rechini”: cum a transformat liderul trupei Metallica ziua de vineri, 13, într-o poveste de dragoste spectaculoasă

Un moment care pare desprins dintr-un film: liderul trupei Metallica, James Hetfield, și-a cerut partenera în căsătorie într-un decor neașteptat, sub apă, în timp ce înotau printre rechini. Povestea a devenit virală, iar imaginile au cucerit rapid fanii din întreaga lume.

Logodnă subacvatică: James Hetfield și-a cerut în căsătorie iubita printre rechini

Cererea în căsătorie nu a avut loc într-un restaurant elegant sau pe o scenă grandioasă, ci în adâncuri, acolo unde emoțiile se transmit altfel. Echipat complet pentru scufundări, Hetfield a ales un mod creativ de a pune marea întrebare: a scris-o pe o foaie vizibilă chiar și sub apă.

Partenera sa, Adriana Gillett, a răspuns fără ezitare, printr-un gest simplu, cu degetul mare ridicat, în timp ce ținea în mână cutia cu inelul.

„A spus da!”, anunțul care a cucerit internetul

Vestea logodnei a fost făcută publică la scurt timp, printr-o postare oficială pe rețelele sociale ale trupei.

„A spus da!”, mesajul a declanșa un val de reacții din partea fanilor. Postarea a strâns mii de reacții.

La rândul ei, Adriana a împărtășit imaginile din momentul special, completând povestea cu detalii emoționante despre surpriza pregătită chiar de ziua ei.

„Cea mai frumoasă surpriză de ziua mea. Înotând cu rechinii balenă vineri, 13, alături de cea mai unică, specială și romantică cerere în căsătorie pe care și-ar putea-o imagina vreodată o persoană din zodia Peștilor. Într-o mare plină de pești, ne-am găsit unul pe celălalt . Mulțumesc, Doamne, că ne-ai adus împreună”, a fost mesajul postat de Adriana Gillet.

Relația dintre James Hetfield și Adriana Gillett a devenit publică relativ recent, după divorțul artistului din 2022, care a pus capăt unei căsnicii de 25 de ani.

