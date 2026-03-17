Cerere în căsătorie „cu rechini”: cum a transformat liderul trupei Metallica ziua de vineri, 13, într-o poveste de dragoste spectaculoasă

17 mart. 2026, 17:45, Știri externe
Un moment care pare desprins dintr-un film: liderul trupei Metallica, James Hetfield, și-a cerut partenera în căsătorie într-un decor neașteptat, sub apă, în timp ce înotau printre rechini. Povestea a devenit virală, iar imaginile au cucerit rapid fanii din întreaga lume.

Logodnă subacvatică: James Hetfield și-a cerut în căsătorie iubita printre rechini

Cererea în căsătorie nu a avut loc într-un restaurant elegant sau pe o scenă grandioasă, ci în adâncuri, acolo unde emoțiile se transmit altfel. Echipat complet pentru scufundări, Hetfield a ales un mod creativ de a pune marea întrebare: a scris-o pe o foaie vizibilă chiar și sub apă.

Partenera sa, Adriana Gillett, a răspuns fără ezitare, printr-un gest simplu, cu degetul mare ridicat, în timp ce ținea în mână cutia cu inelul.

„A spus da!”, anunțul care a cucerit internetul

Vestea logodnei a fost făcută publică la scurt timp, printr-o postare oficială pe rețelele sociale ale trupei.

„A spus da!”, mesajul a declanșa un val de reacții din partea fanilor. Postarea a strâns mii de reacții.

La rândul ei, Adriana a împărtășit imaginile din momentul special, completând povestea cu detalii emoționante despre surpriza pregătită chiar de ziua ei.

„Cea mai frumoasă surpriză de ziua mea. Înotând cu rechinii balenă vineri, 13, alături de cea mai unică, specială și romantică cerere în căsătorie pe care și-ar putea-o imagina vreodată o persoană din zodia Peștilor. Într-o mare plină de pești, ne-am găsit unul pe celălalt . Mulțumesc, Doamne, că ne-ai adus împreună”, a fost mesajul postat de Adriana Gillet.

James Hetfield și Adriana Gillett.

Relația dintre James Hetfield și Adriana Gillett a devenit publică relativ recent, după divorțul artistului din 2022, care a pus capăt unei căsnicii de 25 de ani.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
18:55
Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
ULTIMA ORĂ Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
18:47
Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
RĂZBOI Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
18:43
Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
PORTRET Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?
17:56
Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?
FLASH NEWS Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump
17:39
Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump
FLASH NEWS UE accelerează extinderea în ciuda opoziiei Ungariei. Republica Moldova și Ucraina au făcut marți un pas important pentru aderare
17:24
UE accelerează extinderea în ciuda opoziiei Ungariei. Republica Moldova și Ucraina au făcut marți un pas important pentru aderare
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”
17:53
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”
VIDEO IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
17:46
IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
17:39
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă

Cele mai noi

Trimite acest link pe