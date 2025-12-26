26 Decembrie, calendarul zilei: Kit Harington împlinește 39 de ani, Lars Ulrich 62. Peste 230.000 de morți în urma unui tsunami în Oceanul Indian

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 26 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Kit Harington, pe numele său complet Christopher Catesby Harington, este un actor britanic născut pe 26 decembrie 1986, în Londra. Provine dintr-o familie cu rădăcini istorice importante: este descendent al regelui Carol al II-lea al Angliei. A studiat actoria la Royal Central School of Speech and Drama, una dintre cele mai respectate instituții de profil din Marea Britanie. Consacrarea a venit odată cu rolul Jon Snow în serialul Game of Thrones (2011–2019). Interpretarea i-a adus mai multe nominalizări la premii importante și o recunoaștere internațională. După succesul serialului, Kit Harington a jucat în filme precum Pompeii (2014), Testament of Youth (2014) și a intrat în Universul Marvel, interpretându-l pe Dane Whitman în Eternals. Este cunoscut şi pentru interesul față de teatru, considerând scena un spațiu esențial pentru dezvoltarea sa artistică. În afara carierei, Harington a vorbit deschis despre importanța sănătății mintale și despre nevoia de echilibru între viața profesională și cea personală.

Lars Ulrich este un muzician danez-american, cunoscut ca toboșar și cofondator al trupei Metallica, una dintre cele mai influente formații de heavy metal din istorie. S-a născut pe 26 decembrie 1963, în Gentofte, Danemarca, într-o familie pasionată de sport și cultură; tatăl său a fost un jucător profesionist de tenis. În adolescență, Ulrich s-a mutat în Statele Unite, unde a pus bazele trupei Metallica în 1981, alături de James Hetfield. Stilul său energic și precis de a cânta la tobe a contribuit decisiv la sunetul distinct al trupei. A avut un rol important nu doar ca muzician, ci și în direcția creativă și managerială a formației. Este cunoscut pentru personalitatea sa directă, pentru implicarea activă în industrie și pentru influența majoră pe care a avut-o asupra generațiilor de muzicieni care au urmat.

La 26 decembrie 2004, un cutremur extrem de puternic produs în Oceanul Indian, în largul coastelor Indoneziei, a declanșat unul dintre cele mai devastatoare tsunami-uri din istoria modernă. Seismul, cu magnitudinea de peste 9, a generat valuri uriașe care au lovit rapid zonele de coastă. Țări precum Indonezia, Sri Lanka, India, Thailanda, Malaysia și Maldive au fost grav afectate, alături de alte regiuni din Asia și Africa de Est. Localități întregi au fost distruse, iar infrastructura a suferit pagube masive. Numărul victimelor a depășit 230.000 de persoane, milioane de oameni rămânând fără adăpost. Această tragedie a atras atenția lumii asupra necesității unor sisteme de avertizare timpurie pentru tsunami și a dus la o cooperare internațională mai strânsă în domeniul gestionării dezastrelor naturale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1780: Mary Somerville 🇬🇧🧮 Printre domeniile de care s-a ocupat cu predilecție au fost matematica și astronomia. A fost a doua femeie-om de știință, după Caroline Herschel, care a dobândit recunoaștere din partea Regatului Britanic

🎂1891: Henry Miller 🇺🇸✒️ cunoscut pentru ruperea de genurile literare existente, scriind un fel mix între povestire, autobiografie, critică socială, reflexie filozofică, ascensiune suprarealistă și misticism. Cele mai semnificative opere de acest fel ale sale sunt Tropicul Cancerului, Tropicul Capricornului și Primăvara Neagră

🎂1893: Mao Zedong 🇨🇳🗣 conducător al R. P. Chineze între 1949 și 1976. Campaniile inițiate de el precum Marele salt înainte ca și Revoluția Culturală au avut consecințe catastrofale, estimându-se că au provocat moartea a 40-70 milioane de oameni

🎂1921: Imre Tóth 🇷🇴✒️ Filosoful german Vittorio Hösle l-a numit „unul dintre cei mai importanți istorici ai matematicii ai secolului al XX-lea”

🎂1939: Phil Spector 🇺🇸🎼 producător și textier, a fost condamnat pentru crimă în 2009 pentru moartea actriței Lana Clarckson

🎂1963: Lars Ulrich 🇩🇰🥁 Metallica

🎂1971: Tatiana Sorokko 🇷🇺💃🏻 supermodel

🎂1971: Jared Leto 🇺🇸🎬🎤 Fight Club (1999), Girl, Interrupted (1999), Requiem for a Dream (2000), American Psycho (2000), Panic Room (2002), Alexander (2004), Dallas Buyers Club (2013), Blade Runner 2049 (2017), House of Gucci (2021)

🎂1973: Elena Udrea 🇷🇴🗣

🎂1986: Kit Harington 🇬🇧🎬 Jon Snow din Game of Thrones

🎂1986: Hugo Lloris 🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1962: Radu Stanca 🇷🇴✒️ poet, dramaturg, regizor

🕯️1972: Harry S. Truman 🇺🇸🗣 În calitate de vicepreședinte ales în 1944 împreună cu președintele Franklin D. Roosevelt, Truman a devenit președinte la 12 aprilie 1945, când Roosevelt a murit după câteva luni

🕯️1977: Howard Hawks 🇺🇸🎥 regizor, scenarist și producător de film. Este cunoscut pentru Scarface (1932), Bringing Up Baby (1938), Only Angels Have Wings (1939), His Girl Friday (1940), Sergeant York (1941), To Have and Have Not (1944), The Big Sleep (1946), Red River (1948), The Thing from Another World (1951), Monkey Business (1952), Domnii preferă blondele (1953) și Rio Bravo (1959)

🕯️1985: Dian Fossey 🇺🇸🦍 specialistă în primatologie, antropologie și zoologie, cunoscută pentru studiile sale etologice întreprinse asupra unor grupuri de gorile de munte din Rwanda, pe o perioadă de peste 18 ani. Cadavrul său a fost descoperit în dormitorul cabanei, fiind asasinată cu lovituri de macetă. Avea 53 de ani

🕯️2006: Gerald Ford 🇺🇸🗣 al 38-lea președinte al SUA

🕯️2009: Yves Rocher 🇫🇷💄 om de afaceri francez care a înființat compania de cosmetice vegetale care-i poartă numele

🕯️2013: Dinu Cocea 🇷🇴🎥 regizor și scenarist

Evenimente📋

📋🎄🎁 Boxing Day; sărbătoare publică în Marea Britanie şi în majoritatea statelor membre ale Commonwealth-ului; în această zi se oferă daruri celor dragi, se ia masa cu rudele sau cu prietenii, se iese la cumpărături pentru a se profita de reducerile de preţuri

Calendar 🗒

🗒1606: S-a jucat pentru prima oară tragedia Regele Lear, de William Shakespeare

🗒1805: Austria și Franța napoleoniană semnează Tratatul de la Pressburg

🗒1848: Are loc la Iași, premiera primei opere românești, „Baba Hârca“, de Matei Millo

🗒1908: Jack Johnson devine primul afro-american campion mondial la box

🗒1925: Marea Adunare Națională a Turciei decide să adopte calendarul gregorian, cu efect de la 1 ianuarie 1926

🗒1982: „Persoana Anului” desemnat de revista Time este pentru prima dată ne-umană, computerul personal

🗒1989: Frontul Salvării Naționale formează un guvern provizoriu. Guvernul anunță modificările din Constituție, garantează drepturile minorităților naționale, autorizează libera angajare în câmpul muncii, introduce în țară economia de piață liberă și promite desfășurarea liberă a alegerilor

🗒2003: Un puternic cutremur devastează orașul Bam din Iran. Au decedat 43.300 de oameni, iar 90.000 au rămas fară case

🗒2004: Un puternic cutremur care a avut loc în Oceanul Indian a cauzat tsunami devastând Sri Lanka, India, Indonezia, Thailanda, Malaysia, Maldive și alte zone. Numărul de morți este de peste 230.000 de oameni

CITEȘTE ȘI:

25 Decembrie, calendarul zilei: Paula Seling împlinește 47 de ani, Alannah Myles 67. Moare George Michael, la 53 de ani

24 Decembrie, calendarul zilei: Ricky Martin împlinește 54 de ani. Lemmy Kilmister ar fi împlinit 80 de ani, Mircea Diaconu ar fi făcut 76

23 Decembrie, calendarul zilei: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească/ Moare Mihail Kalașnikov