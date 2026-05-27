Haos total la inaugurarea unui magazin de haine ieftine din Rusia. Clienții s-au bătut pe reduceri, au distrus rafturile și au furat produse

Un magazin de haine și încălțăminte din orașul rus Ekaterinburg a fost devastat chiar în ziua deschiderii, după ce sute de clienți s-au îmbulzit pentru ofertele promoționale. În urma haosului creat, mai multe rafturi au fost distruse și o serie de produse au fost furate.

Scene de haos incredibil au avut loc la inaugurarea unui magazin de îmbrăcăminte low-cost din orașul rusesc Ekaterinburg, unde clienții au transformat deschiderea într-o adevărată busculadă.

Potrivit publicației NEXTA, oamenii s-au îmbrâncit și s-au luptat pentru produsele aflate la reducere, iar magazinul a fost distrus în doar câteva ore. Imaginile apărute online arată rafturi răsturnate, haine aruncate pe podea și cabine de probă deteriorate.

Sursa video – X/@SA61W

Martorii spun că mulți clienți au smuls articolele direct de pe umerașe și au împrăștiat marfa în tot magazinul în încercarea de a pune mâna pe produsele promoționale.

Unii și-au „abandonat” pantofi vechi în cutiile celor noi

Potrivit sursei citate, numeroase produse ar fi fost furate în timpul haosului. Angajații magazinului au descoperit în mai multe cutii de pantofi încălțăminte veche și uzată, abandonată de clienții care ar fi plecat încălțați cu produsele noi fără să le plătească.

Scenele surprinse după inaugurare au devenit rapid virale pe rețelele sociale din Rusia.

