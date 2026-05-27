Ken Paxton, susținut de președintele Donald Trump, a câștigat alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Texas, într-un scrutin care confirmă influența liderului de la Casa Albă asupra Partidului Republican înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului.

Influența politică a președintelui Donald Trump continuă să domine Partidul Republican, iar rezultatul alegerilor primare din Texas este văzut drept o nouă demonstrație de forță a liderului de la Casa Albă, potrivit The Wall Street Journal.

Ultraconservatorul Ken Paxton a obținut victoria în fața senatorului în exercițiu John Cornyn, potrivit proiecțiilor CNN și Fox News. CNN i-a atribuit lui Paxton aproximativ 62,6% din voturi, în timp ce Fox News a estimat un scor similar, de 62,7%.

Victoria vine după ce Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Paxton, susținere considerată decisivă în mobilizarea electoratului republican conservator. Rezultatul este interpretat ca o sancțiune politică pentru John Cornyn, perceput de o parte a bazei republicane drept prea moderat și insuficient de apropiat de linia promovată de Trump.

Temerea cea mai mare a republicanilor

Succesul lui Ken Paxton provoacă însă îngrijorări în interiorul Partidului Republican, mai ales din cauza controverselor care îl urmăresc pe procurorul general al Texasului.

Politicianul ultraconservator a fost implicat în mai multe scandaluri și a scăpat în 2023 de o procedură de suspendare din funcție.

Acum mai mulți republicani se tem că nominalizarea sa ar putea transforma un loc considerat sigur pentru dreapta într-o cursă vulnerabilă pentru alegerile generale din noiembrie.

„Ken Paxton va fi o piatră de moară. S-ar putea foarte bine să piardă, dar chiar dacă nu va pierde, avansul său va fi atât de infim încât va avea probabil un efect negativ asupra celorlalte scrutinuri”, a declarat John Cornyn pentru Fox News.

Ken Paxton urmează să îl înfrunte pe democratul James Talarico, pastor și politician care a devenit cunoscut prin mesajele sale moderate și prin criticile aduse monopolului conservator asupra discursului religios în politica americană.

La scurt timp după anunțarea victoriei, Paxton a încercat să transmită un mesaj de unitate către susținătorii rivalului său.

„Susţinătorii senatorului Cornyn” au „locul lor în campania noastră”, a transmis el pe X.

