Ken Paxton, susținut de președintele Donald Trump, a câștigat alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Texas, într-un scrutin care confirmă influența liderului de la Casa Albă asupra Partidului Republican înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului.
Influența politică a președintelui Donald Trump continuă să domine Partidul Republican, iar rezultatul alegerilor primare din Texas este văzut drept o nouă demonstrație de forță a liderului de la Casa Albă, potrivit The Wall Street Journal.
Ultraconservatorul Ken Paxton a obținut victoria în fața senatorului în exercițiu John Cornyn, potrivit proiecțiilor CNN și Fox News. CNN i-a atribuit lui Paxton aproximativ 62,6% din voturi, în timp ce Fox News a estimat un scor similar, de 62,7%.
Victoria vine după ce Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Paxton, susținere considerată decisivă în mobilizarea electoratului republican conservator. Rezultatul este interpretat ca o sancțiune politică pentru John Cornyn, perceput de o parte a bazei republicane drept prea moderat și insuficient de apropiat de linia promovată de Trump.
Succesul lui Ken Paxton provoacă însă îngrijorări în interiorul Partidului Republican, mai ales din cauza controverselor care îl urmăresc pe procurorul general al Texasului.
Politicianul ultraconservator a fost implicat în mai multe scandaluri și a scăpat în 2023 de o procedură de suspendare din funcție.
Acum mai mulți republicani se tem că nominalizarea sa ar putea transforma un loc considerat sigur pentru dreapta într-o cursă vulnerabilă pentru alegerile generale din noiembrie.
„Ken Paxton va fi o piatră de moară. S-ar putea foarte bine să piardă, dar chiar dacă nu va pierde, avansul său va fi atât de infim încât va avea probabil un efect negativ asupra celorlalte scrutinuri”, a declarat John Cornyn pentru Fox News.
Ken Paxton urmează să îl înfrunte pe democratul James Talarico, pastor și politician care a devenit cunoscut prin mesajele sale moderate și prin criticile aduse monopolului conservator asupra discursului religios în politica americană.
La scurt timp după anunțarea victoriei, Paxton a încercat să transmită un mesaj de unitate către susținătorii rivalului său.
„Susţinătorii senatorului Cornyn” au „locul lor în campania noastră”, a transmis el pe X.