Cernobîlul se confruntă cu o pană de curent/ ZELENSKI acuză Rusia că este o „amenințare mondială”

Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat, miercuri, că alimentarea cu energie a structurii de izolare care adăpostește o partea centralei nucleare de la Cernobîl, distrusă în timpul dezastrului nuclear din 1986, a fost întreruptă de bombardamentele rusești.

„Din cauza supratensiunilor electrice, noul înveliș de siguranță, o instalație cheie care izolează cel de-al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl și previne eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără curent”, a transmis Ministerul.

Nu au existat rapoarte cu privire la vreo consecință a penei de curent, iar Rusia nu a răspuns imediat acuzațiilor.

„Fiecare zi în care Rusia extinde războiul, refuză să implementeze un armistițiu cuprinzător și fiabil și continuă să atace toate instalațiile noastre energetice, inclusiv pe cele esențiale pentru siguranța centralelor și a altor instalații nucleare, reprezintă o amenințare mondială”, a acuzat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

AIEA avertizează Rusia și Ucraina împotriva provocării unor daune asupra instalațiilor nucleare

Noul înveliș de siguranță sau Arca de la Cernobîl, finalizată în 2016, este o structură metalică care acoperă rămășițele reactorului numărul 4 și previne eliberarea de materiale radioactive. Un atac cu drone rusești a avariat-o în februarie, dar, potrivit autorităților ucrainene, nu a provocat o creștere a radiaților.

De la începutul războiului, Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că vizează instalații nucleare, ceea ce a condus la avertismente ferme din partea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), potrivit cotidianului Sud Ouest.

De asemenea, Moscova a transmis, miercuri, că situația este „sub control” la centrala nucleară de la Zaporojie, care se confruntă cu o pană de curent de mai bine de o săptămână.

„Situația de la centrala nucleară de la Zaporojie este sub control. Centrala informează AIEA cu privire la situația actuală în conformitate cu procedurile stabilite în mod constant”, a declarat un operator rus.

Foto: Profimedia

