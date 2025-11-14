Charles al III-lea a inaugurat un depou de metrou cu ocazia aniversării zilei sale de naștere. Regele împlinește 77 ani

Astăzi, chiar de ziua sa aniversară, Regele Charles al III-lea a inaugurat oficial depoul de metrou din sudul Țării Galilor, în valoare de 100 de milioane de lire sterline, situat în Taff’s Well.

Depoul găzduiește peste 400 de angajați și 36 de tramvaie de metrou, care vor fi puse în funcțiune anul viitor. Monarhul încoronat din 2023 a împlinit vârsta de 77 de ani.

Regele Charles al Marii Britanii și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod unic. A condus un tren de metrou din Țara Galilor de Sud în timpul deschiderii oficiale a noii gări Taff’s Well.

În filmare, degajat, regele așezat în cabina conductorului, primește instrucțiuni și deplasează trenul de-a lungul platformei, în timp ce un afișaj de la bord se aprindea cu mesajul „La mulți ani, Majestatea Voastră”.

Monarhul a salutat și personalul, a vizitat facilitățile și a participat la ceremonia de inaugurare. Anterior, la Merthyr Tydfil, regele Charles și regina Camilla au participat la o recepție la Castelul Cyfarthfa, unde cei prezenți i-au cântat „La mulți ani”.

Charles a tăiat un tort în formă de castel istoric vechi de 200 de ani, înainte de a saluta participanții.

