Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”

Un șofer de taxi din Franța susține că fostul ministru britanic al Afacerilor Externe, David Lammy, nu a achitat o cursă în valoare de 1550 de euro, din aprilie anul. Bărbatul este însă acuzat că a furat bagajele fostului ministru și al soției sale. Acum, șoferul face apel la Regele Charles al III-lea, pe care îl roagă să achite nota de plată a oficialului.

Șoferul de taxi, originar din Avignon, face apel la Curtea Regală a Marii Britanii, pentru a achita nota de plată a fostului ministru de Externe, David Lammy. Bărbatul pretinde că ar fi vorba de o cursă de aproape 2000 de kilometrii, între Italia și regiunea franceză Haute Savoie, în valoare de 1550 de euro pe care ministrul ar fi refuzat să o achite, transmite Le Figaro.

Ministrul de Externe britanic ar fi pornit conflictul: „A țipat la mine. M-a înjurat”

Între șofer și ministru a izbucnit o dispută aprinsă în care fostul oficial britanic i-ar fi adresat injurii:

„A refuzat să plătească. A țipat la mine. M-a înjurat”

Șoferul, acuzat de furtul valizelor oficialului, achitat de o instanță din Franța

De teamă, șoferul s-a urcat în mașină și a plecat cu valizele ministrului și ale soției acestuia în portbagaj. Taximetristul a fost, ulterior, acuzat de furt, deși a susținut că bunurile au fost returnate „în aceeași zi”.

Atât fostul ministru de Externe, cât și taximetristul au depus plângeri, dar numai cea a oficialului britanic a fost acceptată.

La data de 3 noiembrie, șoferul a fost achitat de toate acuzațiile de instanța din Bonneville din Haute-Savoie.

Taximetristul se adresează Regelui Charles: „Vă rog să interveniți și să mă ajutați”

Șoferul susține că fostul ministru de Externe încă îi este dator cu 1550 de euro și vrea să-și recupereze banii. Astfel, el vrea să-l contacteze pe Regele Charles al III-lea, pentru a soluționarea acestei probleme:

„O să-i trimit o scrisoare regelui Charles, pe care i-o voi trimite urgent, prin curier: „Majestatea voastră, vă rog să interveniți și să mă ajutați cu remedierea acestei situații. Ministrul nu a plătit niciodată nici măcar un cent de-a lungul cursei de trei zile. Azi mă adresez Majestății voastre, Regele, pentru a mă ajuta să-mi recuperez suma. Este vorba de onoarea Angliei”, a declarat șoferul, potrivit Le Figaro.

Un ofițer britanic a reacționat la acest scandal și a declarat că el, ca englez, se luptă pentru onoare, în timp ce francezii se luptă doar pentru banii.

Taximetristul a replicat scurt: „Fiecare se luptă pentru ceea ce îi lipsește”.

