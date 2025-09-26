Prima pagină » Știri externe » Chiar este pornit să bombardeze MOSCOVA. Zelenski i-a solicitat lui Trump să-i livreze de îndată rachete de rază lungă Tomahawk

26 sept. 2025, 22:59, Știri externe
Volodimir Zelenski arde de nerăbdare să bombardeze Moscova și alte ținte majore din Federația Rusă după ce în urmă cu două zile,  într-un interviu pentru Axios, i-a avertizat pe oficialii politici ruși să se ascundă în buncăre și în adăposturi antiaeriene.

„Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene. Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz. Trebuie să știe că noi, în Ucraina, vom răspunde în fiecare zi. Dacă ne atacă, le vom răspunde”.

Președintele ucrainean a subliniat că spre deosebire de Putin, Ucraina nu va ataca niciodată civilii. În cursul zilei de azi, preşedintele ucrainean i-ar fi solicitat preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, în timpul unei reuniuni cu ușile închise în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

Informația a fost dată de The Telegraph. Ucraina a solicitat în repetate rânduri Washingtonului să-i furnizeze arme cu rază lungă de acţiune de la începerea invaziei ruse la scară largă din 2022.

Statele Unite au refuzat să-i livreze astfel de arme de teama escaladării războiului ruso-ucrainean într-un război mondial. În cele din urmă, predecesorul lui Donald Trump, fostul președinte Joe Biden, i-a livrat lui Zelenski rachete de rază medie ATACMS anul trecut. Ucrainenii au atacat numai ținte din peninsula Crimeea și din Donbas, teritorii ucrainene aflate sub ocupația rusească.

Zelenski este de părere că numai dacă Ucraina primește un sistem avansat de armament, dictatorul de la Kremlin s-ar simți presat să negocieze cât mai rapid un acord de pace. Trump s-a arătat deschis faţă de această solicitare, care și-a exprimat dezamăgirea față de liderul rus după întâlnirea avută la Summitul din Alaska de pe 15 august 2025.

Dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk, Kievul va avea capacitatea de a lovi ţinte aflate în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova. Cu aceste rachete BGM-109 Tomahawk, de la Războiul din Golf încoace, Statele Unite au bombardat Irakul, Afganistanul, Siria, Libia, Yemenul și Iugoslavia. Recent, în iunie 2025, americanii au bombardat și centralele nucleare ale Iranului cu aceste rachete de rază lungă.

