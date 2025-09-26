Prima pagină » Știri externe » Lukașenko îi face o propunere „bună” lui Zelenski. „Volodimir Oleksandrovici trebuie să se CALMEZE”

26 sept. 2025, 21:44, Știri externe
Preşedintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. Lukaşenko este principalul aliat al Kremlinului în războiul cu țara agresată. 

Argumentul liderului de la Minsk este acela că, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu președintelui Ucrainei să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Propunerea dictatorului de la Minsk a ajuns pe masa lui Trump

„Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska preşedintelui american Donald Trump şi dusă la Washington pentru a fi analizată şi dezbătută. O propunere foarte bună”, a declarat Lukaşenko, vineri, la televiziunea publică rusă, după întâlnirea cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Președintele Belarus a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, lucrurile „vor fi şi mai grave, ei vor pierde Ucraina”.

„Ar fi trebuit să se oprească atunci (n.r.- în 2022, după negocierile de la Istanbul). Ar fi avut controlul asupra întregii părţi de est, cu excepţia Crimeii. Nu s-au oprit şi au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină”, a adăugat el.

Preşedintele belarus, care în timpul întâlnirii cu Putin a audiat un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluţia războiului în Ucraina, a avertizat că „mai târziu, va fi foarte dificil să opreşti armata rusă”.

Amenințare subtilă pentru liderul de la Kiev

Pe de altă parte, Lukaşenko a comentat și recentele ameninţări ale lui Zelenski că va bombarda Kremlinul pentru a-i forţa pe liderii ruşi să se ascundă în buncăre.

„Ce s-ar întâmpla dacă Kremlinul ar bombarda Bankovaia (n.r.- sediul preşedinţiei ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (Zelenski) trebuie să se calmeze”, a avertizat el, adăugând că şi-ar „dori pur şi simplu să vorbească” cu liderul ucrainean.

„Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”, a conchis autocratul de la Tbilisi.

Pacea pare tot mai îndepărtată

Cu negocierile ruso-ucrainene de la Istanbul în impas şi recenta schimbare de ton și atitudine a președintelui Trump pe marginea conflictului, şansele de a se pune capăt războiului şi de a se ajunge la un acord între părţi devin extrem de improbabile, mai observă agenția spaniolă de știri.

Lukaşenko şi Putin au avut, vineri 26 septembrie, o întâlnire de peste 5 ore, după ce preşedintele belarus a participat la un forum pe probleme legate de energia atomică la Moscova.

