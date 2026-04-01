China a scos la vânzare surplusul său de gaze naturale lichefiate. Cum a devenit Beijingul salvatorul de conjunctură pentru țările din Asia

China a scos la vânzare surplusul său de gaze naturale lichefiate. Cum a devenit Beijingul salvatorul de conjunctură pentru țările din Asia

China a scos la vânzare surplusul său de gaze naturale lichefiate. Cum a devenit Beijingul salvatorul de conjunctură pentru țările din Asia

În contextul ultimelor evenimente din Orientul Mijlociu, China a adoptat rolul de furnizor strategic pe piața energetică din Asia, unde și-a transformat surplusul de Gaze Naturale Lichefiate (GNL) într-un instrument de influență regională. Acesta este un moment de oportunitate pentru chinezi, care acționează ca furnizor de ultimă instanță pentru țările care se confruntă cu instabilitate din cauza fluxurilor de energie blocate, scrie Reuters.

De când tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a fost sistat, rută prin care trecea o cincime din gazul exportat la nivel mondial, cererile de gaze din Asia au crescut cu 85%.

Firmele chinezești au început să revândă gazul natural lichefiat pe care îl au în surplus, profitând de creșterea prețurilor. Chinezii au suficiente gaze pentru a-și satisface nevoia internă, spre deosebire de alte state asiatice care se luptă să înlocuiască aprovizionarea cu gaze întreruptă de războiul din Iran.

Cum a ajuns China să aibă surplus de GNL?

În ultimii ani, Beijingul a prioritizat importurile ieftine de gaz prin conductele din Rusia și Asia Centrală și a renunțat treptat la utilizarea gazului natural lichefiat. Mai mult, tranziția către energia regenerabilă a îndepărtat consumatorii chinezi de utilizarea GNL ca sursă de energie. Chiar și așa, China a fost principalul importator de GNL și și-a făcut în ultimul timp stocuri mari, arată analizele mai multor companii de profil.

Conform datelor Kpler, până în prezent, China a reîncărcat un număr record de 1,31 milioane de tone metrice de GNL, sau 19 încărcături, dintre care 10 au fost livrate în Coreea de Sud, cinci în Thailanda și restul în Japonia, India și Filipine.

Țara a reușit astfel să vândă volume mari de gaze deoarece propria sa nevoie de GNL a stagnat, în timp ce producția internă de gaze și aprovizionarea cu energie din Rusia sunt în creștere.

China a devenit un „salvator de conjunctură”

Datorită marilor rezerve de gaze, Beijingul a devenit un nod strategic pentru securitatea energetică în Asia de Sud și Sud-Est. Beijingul a devenit în ultima lună cel mai mare reexportator de GNL din regiune. În contextul în care Strâmtoarea Ormuz este blocată, surplusul chinezesc a oferit o gură de oxigen pentru țări precum Japonia, Coreea de Sud sau Filipine.

Cele mai noi

Trimite acest link pe