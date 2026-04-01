Doi polonezi au fost arestați pentru incendierea unei fabricii care producea arme pentru Ucraina. Suspecții spun că nu au legătură cu Rusia

Doi cetățeni polonezi, în vârstă de 22, respectiv 23 de ani, au fost arestați în legătură cu incendierea unei fabrici de drone din Cehia. Fabrica incendiată în noaptea de 19 spre 20 martie produce drone autonome care sunt utilizate de Ucraina împotriva Rusiei, scrie Reuters.

Deși inițial au fost luate în considerare posibile legături cu serviciile de informații ale Rusiei, un grup care s-a autointitulat ca fiind format din activiști pro-palestinieni a revendicat atacul. Aceștia au susținut că fabrica ar fi dezvoltat arme pentru Israel, deși reprezentanții LPP au clarificat că planurile de cooperare cu firma israeliană Elbit Systems nu au fost niciodată implementate.

Cei doi tineri polonezi au fost arestați de Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) pe 24 martie și se află în prezent în arest preventiv pentru trei luni. În urma incendiului de la fabrica de drone din Cehia, poliția cehă și slovacă au reținut cinci persoane, printre care se numără cetățeni din Cehia, Egipt și Statele Unite. Suspecții sunt cercetați pentru atac terorist și participarea la un grup terorist, riscând pedepse de până la 20 de ani de închisoare conform legislației cehe.

