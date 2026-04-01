Tradiții și superstiții de Florii: Ce este bine să faci cu salcia sfințită și ce este interzis în această zi

Floriile sunt una dintre marile sărbători creștine și amintesc de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Mântuitorul a fost întâmpinat de oameni cu ramuri verzi de salcie și măslin în mâini. Gestul lor era un semn de bucurie, dar și de respect față de cel pe care îl primeau cu speranță și credință. După Florii urmează Săptămâna Patimilor, Moartea și Învierea.

Sărbătoarea are loc în fiecare an în ultima duminică dinaintea Paștelui și marchează începutul Săptămânii Mari. Este perioada în care credincioșii se pregătesc sufletește pentru Învierea Domnului. În anul 2026, Floriile pică pe 5 aprilie. Ramurile de finic folosite atunci la Ierusalim, iar la noi cele de salcie, amintesc de acel moment și simbolizează reînnoirea. Dar și binecuvântarea pentru cei care le poartă sau le păstrează în case. Sărbătoarea transmite și un mesaj puternic de smerenie. Iisus nu a intrat în oraș ca un conducător războinic, ci călare pe un măgăruș. Simbol care arată că adevărata putere nu vine din forță, ci din pace, credință și sacrificiu, reamintește Biserica.

Tradiții și obiceiuri de Florii După slujba de Florii, crenguțele sunt aduse acasă și așezate lângă icoane sau la ușă, ca semn de binecuvântare și protecție pentru gospodărie. Uneori sunt puse la ferestre, la porți sau în pomii fructiferi, deoarece se spune că aduc rod bogat și alungă răul. De asemenea, în această zi, oamenii le duc și la mormintele celor dragi, conform Crestinortodox.ro. Există și obiceiuri legate de sănătate și noroc. În unele sate, părinții ating ușor copiii cu ramuri de salcie, spunând că astfel vor crește sănătoși și puternici. Totodată, se crede că ramurile sfințite pot proteja casa de furtuni, boli sau alte necazuri. Floriile sunt și o zi specială pentru cei care poartă nume de flori. În România, peste un milion și jumătate de persoane își sărbătoresc onomastica în această zi. Pentru că sărbătoarea are loc în timpul Postului Paștelui, Biserica oferă dezlegare la pește.