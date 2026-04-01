Tradiții și superstiții de Florii: Ce este bine să faci cu salcia sfințită și ce este interzis în această zi

Floriile sunt una dintre marile sărbători creștine și amintesc de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Mântuitorul a fost întâmpinat de oameni cu ramuri verzi de salcie și măslin în mâini. Gestul lor era un semn de bucurie, dar și de respect față de cel pe care îl primeau cu speranță și credință. După Florii urmează Săptămâna Patimilor, Moartea și Învierea. 

Sărbătoarea are loc în fiecare an în ultima duminică dinaintea Paștelui și marchează începutul Săptămânii Mari. Este perioada în care credincioșii se pregătesc sufletește pentru Învierea Domnului. În anul 2026, Floriile pică pe 5 aprilie.

Ramurile de finic folosite atunci la Ierusalim, iar la noi cele de salcie, amintesc de acel moment și simbolizează reînnoirea. Dar și binecuvântarea pentru cei care le poartă sau le păstrează în case. Sărbătoarea transmite și un mesaj puternic de smerenie. Iisus nu a intrat în oraș ca un conducător războinic, ci călare pe un măgăruș. Simbol care arată că adevărata putere nu vine din forță, ci din pace, credință și sacrificiu, reamintește Biserica.

După slujba de Florii, crenguțele sunt aduse acasă și așezate lângă icoane sau la ușă, ca semn de binecuvântare și protecție pentru gospodărie. Uneori sunt puse la ferestre, la porți sau în pomii fructiferi, deoarece se spune că aduc rod bogat și alungă răul. De asemenea, în această zi, oamenii le duc și la mormintele celor dragi, conform Crestinortodox.ro.

Există și obiceiuri legate de sănătate și noroc. În unele sate, părinții ating ușor copiii cu ramuri de salcie, spunând că astfel vor crește sănătoși și puternici. Totodată, se crede că ramurile sfințite pot proteja casa de furtuni, boli sau alte necazuri.

Floriile sunt și o zi specială pentru cei care poartă nume de flori. În România, peste un milion și jumătate de persoane își sărbătoresc onomastica în această zi. Pentru că sărbătoarea are loc în timpul Postului Paștelui, Biserica oferă dezlegare la pește.

Duminica Floriilor este însoțită de numeroase credințe populare și superstiții păstrate în tradiția românească. Multe dintre ele sunt legate de sănătate, noroc, dragoste sau de protecția casei. În unele sate, aceste obiceiuri sunt respectate și astăzi, fiind transmise din generație în generație.

  • Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că nu este bine să te speli pe cap în ziua de Florii. Se crede că acest lucru ar putea face ca părul să albească mai repede sau să încărunțești înainte de vreme. Dacă este nevoie, tradiția spune că ar trebui folosită apă sfințită.
  • O altă credință populară este legată de ramurile de salcie sfințite la biserică. Acestea sunt păstrate în casă, lângă icoane sau la ușă, deoarece se spune că aduc protecție împotriva bolilor, a furtunilor și a necazurilor. În unele locuri, oamenii le pun și în grădini sau în pomii fructiferi, în speranța că vor aduce rod bogat.
  • Există și superstiții legate de dragoste și căsătorie. Fetele nemăritate pun uneori o ramură de salcie sub pernă în noaptea de Florii, deoarece se spune că astfel își pot visa ursitul.
  • În alte zone ale țării există obiceiul de a fierbe busuioc la miezul nopții, iar dimineața fetele se spală cu acea apă pentru a avea păr frumos și pentru a atrage dragostea.
  • Tradiția populară mai spune că nu este bine să muncești în ziua de Florii, deoarece sărbătoarea ar trebui respectată și petrecută în liniște.
  • În unele locuri se crede și că nu este bine să plantezi flori sau alte plante în această zi, deoarece ar putea aduce ghinion.
  • Există și credințe legate de sănătate. În trecut, unii oameni înghițeau câțiva mâțișori de salcie sfințită, crezând că astfel vor fi feriți de dureri de gât sau de alte boli pe parcursul anului. De asemenea, copiii erau atinși ușor cu ramuri de salcie, pentru a crește sănătoși și puternici.
  • O altă superstiție spune că vremea din ziua de Florii ar putea arăta cum va fi vremea de Paște. Dacă ziua este însorită și caldă, oamenii spun că și sărbătoarea Învierii va avea vreme frumoasă.

În Duminica Floriilor, credincioșii se află încă în Postul Paștelui, însă această zi are un caracter special, Biserica oferă dezlegare la pește. Este a doua zi din post în care este permis consumul de pește, după sărbătoarea Bunei Vestiri.

Din acest motiv, pe masa de Florii se pot pune și preparate de post care conțin pește, dar fără carne, lapte sau ouă.

Printre cele mai obișnuite preparate pregătite în această zi se numără:

  •  pește la cuptor, de obicei crap, păstrăv sau macrou
  •   pește prăjit sau la grătar
  •   saramură de pește
  •   ciorbă de pește
  •   salată de icre
  •  salate de legume de post
  •   orez sau cartofi serviți alături de pește
  •   diferite mâncăruri de post cu legume și ulei

“Domnului să ne rugăm,

Doamne, Dumnezeul nostru, Care şezi pe heruvimi;

Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul‑Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa;

Căruia, venind în Ierusalim spre patima cea de bunăvoie, poporul care şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I‑a prevestit învierea,

Însuţi, Stăpâne, păzeşte‑ne şi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte‑prăznuire.

Şi precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi‑au strigat Ţie: osana, apără‑ne şi pe noi, ca prin laude şi cântări duhovniceşti să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă învierea cea de a treia zi, în Hristos Iisus Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Recomandarea autorului: Când sunt Floriile în 2026. Ce semnifică această sărbătoare și ce obiceiuri există

După un an de absenţă, din viaţa publică, fostul preşedinte, Klaus Iohannis, şi a făcut apariţia la slujba de Florii din Sibiu. Ce mesaj a transmis

RELIGIE Tot mai mulți credincioși se întorc de Florii la finic, planta originală de pe vremea intrării lui Iisus în Ierusalim. Cum s-a ajuns la salcie
00:04, 04 Apr 2026
Tot mai mulți credincioși se întorc de Florii la finic, planta originală de pe vremea intrării lui Iisus în Ierusalim. Cum s-a ajuns la salcie
RELIGIE Cele 7 trepte ale postului ortodox. Ce înseamnă post aspru şi post uscat și cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mânăstiri
20:06, 03 Apr 2026
Cele 7 trepte ale postului ortodox. Ce înseamnă post aspru şi post uscat și cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mânăstiri
RELIGIE Programul slujbelor de Paşte la Patriarhie. Când încep Deniile. Când se ia Lumina în noaptea de Înviere
18:25, 03 Apr 2026
Programul slujbelor de Paşte la Patriarhie. Când încep Deniile. Când se ia Lumina în noaptea de Înviere
RELIGIE Patriarhul Daniel. Ortodocșii români trebuie să reziste „modelelor” străine de valorile creștine
19:34, 02 Apr 2026
Patriarhul Daniel. Ortodocșii români trebuie să reziste „modelelor” străine de valorile creștine
RELIGIE Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată din cauza războiului cu Iran. Cardinalul a făcut apel la rugăciune pentru pace
23:56, 28 Mar 2026
Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată din cauza războiului cu Iran. Cardinalul a făcut apel la rugăciune pentru pace
RELIGIE Papa Leon face apel la miliardarii din Monaco să doneze pentru săraci. Este primul suveran pontif care vizitează Coasta de Azur în 500 de ani
22:57, 28 Mar 2026
Papa Leon face apel la miliardarii din Monaco să doneze pentru săraci. Este primul suveran pontif care vizitează Coasta de Azur în 500 de ani
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe