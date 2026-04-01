Prima pagină » Știri externe » SUA pregătește un plan de criză pentru momentul în care petrolul ajunge la 150 de dolari/baril. Care sunt riscurile

Administrația de la Washington a început să discute intern posibilitatea ca prețul petrolului să ajungă sau chiar să depășească pragul de 150 de dolari per baril. Această perspectivă a devenit în ochii oamenilor lui Donald Trump un scenariu de criză care este analizat în perspectiva escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, scrie POLITICO.

Deși analiștii de la JPMorgan și Wood Mackenzie avertizează asupra pragului de 150 $, declarațiile recente ale lui Donald Trump privind o posibilă încheiere rapidă a războiului au temperat temporar cotațiile. În prezent, petrolul se vinde pe piața din America cu aproximativ 100 de dolari per baril, în timp ce cotația Brent din Europa a scăzut la puțin peste 100 de dolari, după ce marți a ajuns până la 113 dolari.

Discuțiile despre prețul petrolului se desfășoară în mare parte prin intermediul Consiliului Național pentru Dominarea Energiei, un comitet standard de coordonare a politicilor care include departamentele Apărării, Energiei, Comerțului, Statului și Internelor, a declarat una dintre persoanele apropiate Casei Albe, un fost consilier al lui Trump din domeniul energiei.

La începutul războiului împotriva Iranului, Donald Trump declara că acest conflict va dura doar câteva săptămâni, iar prețurile vor scădea imediat după încheierea acestuia. Cu toate acestea, acest mesaj a fost combătut de refuzul Iranului de a mai permite petrolierelor să mai tranziteze Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute ale petrolului la nivel mondial. De-a lungul timpului, creșterile mari ale prețului la petrol au mai fost temperate de eliberarea pe piață a milioane de barili de petrol din rezervele strategice și de declarațiile ocazionale ale președintelui american despre posibilitatea încheierii războiului din Orientul Mijlociu.

Va ajunge petrolul la 150 de dolari per baril?

Stephen Moore, fost consilier economic al lui Trump, a declarat că multe lucruri ar trebui să meargă prost pentru ca țițeiul să ajungă la 150 de dolari pe baril, ceea ce a numit un scenariu improbabil, dar „de coșmar”.

Totuși, acesta a mai spus că administrația americană plănuiește în prezent să iasă din situația în care lumea a intrat în ultima lună. Toată echipa de consilieri economici ai lui Trump este conștientă de efectele negative ale creșterii prețurilor la petrol și gaze, a spus Moore. „Nu este o mare surpriză faptul că președintele este acum concentrat pe reducerea acestei situații cât mai repede posibil”. Această declarație este și o explicație a faptului că președintele SUA presează acum statele NATO să vină în ajutorul Washingtonului pentru a debloca cât mai repede tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Deși prima lună a războiului a făcut ca prețurile petrolului să crească vertiginos cu peste 40% în câteva săptămâni, pagubele reale nu s-au simțit încă, spun experții. Multe state aveau țiței pe stoc când a început războiul, pe 28 februarie. Dar acum, la mai bine de o lună distanță, culoarele de tranzit prin Ormuz sunt blocate, iar stocurile de petrol încep să se diminueze.

Soluția lui Trump pentru americani îi va afecta pe europeni

În eventualitatea în care războiul din Orientul Mijlociu continuă, SUA vor fi nevoite să acționeze rapid pentru a atenua creșterile la pompă pentru americani în condițiile în care în această toamnă vor avea loc alegeri foarte importante. În acest context, SUA ar putea încerca să plafoneze exporturile ca strategie de scădere a prețurilor pe plan intern. În prezent, industria petrolieră nu este șocată că prețul petrolului oscilează în jurul valorii de 100 de dolari/baril, dar dacă Washingtonul decide să sisteze exporturile, acest fapt ar putea crea un nou șoc pe piețele internaționale.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe