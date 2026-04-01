Elveția ia în calcul renunțarea la sistemul Patriot al americanilor din cauza întârzierilor de livrare

Elveția a anunțat miercuri că ia în considerare să renunțe la achiziția sistemului american de apărare antiaeriană Patriot din cauza întârzierilor majore în livrarea acestuia. Livrările au fost întârziate deoarece SUA a decis să prioritizeze livrările către Ucraina și, mai recent, către Orientul Mijlociu în contextul conflictului cu Iranul, scrie Reuters.

Miercuri, ministrul elvețian al apărării, Martin Pfister, a anunțat că țara sa ia în considerare să anuleze comenzile pentru sistemele Patriot. „Anularea este întotdeauna o opțiune în caz de întârziere”, a declarat ministrul. „În prezent, negociem toate opțiunile posibile cu Statele Unite, inclusiv o posibilă reziliere”, a declarat el reporterilor la o conferință de presă, menționând că nu este clar care vor fi condițiile pentru o eventuală anulare.

Termenul inițial de livrare a fost 2026-2028, dar din cauza conflictelor din Ucraina și a celui din Orientul Mijlociu, livrările au fost amânate cu cel puțin patru până la cinci ani. Pe lângă întârzieri, prețurile au crescut semnificativ, iar estimările arată o scumpire de până la 50%.

Situația este mai complicată deoarece Washingtonul a restricționat fondurile plătite de Elveția pentru avioanele F-35A pentru a acoperi costurile programului Patriot, manevră considerată „extrem de nesatisfăcătoare” de autoritățile de la Berna.

Ministerul Apărării urmează acum să prezinte Consiliului Federal un raport final până la finalul lunii iunie privind continuarea sau rezilierea contractului. După ce elvețienii au oprit plățile către fondul gestionat de SUA încă din toamna anului 2025, aceștia examinează acum mai multe opțiuni europene, în special sistemul SAMP/T.

Recomandările autorului: