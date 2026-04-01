Ucraina urmează să primească o tranșă de 1,4 miliarde de euro din veniturile generate de activele rusești înghețate, a anunțat miercuri Comisia Europeană, scrie Agerpres.

Banii provin din dobânzile acumulate în a doua jumătate a anului 2025 din activele Băncii Centrale a Rusiei, blocate în țările din Uniunea Europeană. Acești bani vor fi alocați Mecanismului de Cooperare pentru Împrumuturi acordate Ucrainei (ULCM) prin sprijin macrofinanciar, plata salariilor, a pensiilor și refacerea infrastructurii afectate de război.

”Angajamentul nostru față de victoria și libertatea Ucrainei este neclintit”, a subliniat șefa executivului UE, Ursula von der Leyen.

Pe pagina de X, Ursula von der Leyen precizează că acești bani vor fi direcționați acolo unde este cea mai mare nevoie, în speță pentru a susține statul ucrainean, a păstra activitatea serviciilor publice esențiale șipentru a sprijini „curajoasele Forțe Armate Ucrainene”.

UE a trimis Ucrainei aproximativ 5,5 miliarde de euro din banii Rusiei

Această plată este a patra de acest tip, după ce în iulie 2024 au fost alocate 1,5 miliarde de euro, în aprilie 2025 un miliard de euro și în august 2025 suma de 1,6 miliarde de euro. Rusia are în total în Europa active înghețate de aproximativ 210 miliarde de euro, iar veniturile nete generate de acestea sunt utilizate legal de UE pentru a face Rusia să plătească indirect pentru distrugerile cauzate în Ucraina.

