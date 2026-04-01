Cu versurile poetului Grigore Vieru „În limba ta”, președinta Maia Sandu și-a început discursul în plenul Parlamentului Republicii Letonia, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează la Riga. Președinta Republicii Moldova a vorbit despre parcursul comun pe care l-au avut Letonia și Republica Moldova după destrămarea URSS, dar și despre provocările războiului hibrid.

Maia Sandu se află în Letonia la invitația președintelui Edgars Rinkēvičs. În cadrul vizitei, șefa statului a avut o întrevedere cu omologul leton, urmată de o conferință de presă comună, precum și întâlniri cu prim-ministra Evika Siliņa și cu conducerea Parlamentului leton.

Punctul central al zilei a fost discursul susținut în plenul legislativului de la Riga, pe care președinta l-a deschis cu versurile unuia dintre cei mai apreciați poeți din România și Republica Moldova.

„Veți recunoaște aceste cuvinte. Dar ele nu au fost scrise în letonă. Au fost scrise în română.

«În limba ta ți-e dor de mama, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns».

Au fost scrise în română, de un poet moldovean numit Grigore Vieru, în anii ‘60. Pe atunci, sub regimul sovietic, limbii noastre i se dăduse un alt nume. A-i spune numele adevărat era un act de sfidare. O declarație că un popor există atâta vreme cât limba sa există”, a declarat Maia Sandu de la tribuna parlamentului leton.

De asemenea, Maia Sandu a cerut sprijinul Letoniei pentru avansarea procesului de extindere europeană.

„Uniunea Europeană a fost ancora noastră în ultimele două decenii. Am depus cererea de aderare în 2022 – la doar câteva zile după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina. A fost modul nostru de a spune, fără ambiguitate, de partea cui suntem. Am deschis negocierile de aderare în 2024.

Vă ajungem din urmă. În ciuda campaniei susținute a Rusiei de a ne ține pe loc și în afara UE, oamenii din Moldova și-au făcut alegerea – nu o dată, ci de trei ori în doi ani: la referendumul constituțional în favoarea aderării la UE, la scrutinul prezidențial și la alegerile parlamentare. De fiecare dată presiunea a fost mai mare. Cu toate acestea, de fiecare dată, oamenii noștri au ales Europa”, a precizat șefa statului.

„Comisia Europeană spune că suntem cel mai bun elev din clasă. Iar noi ne mișcăm și mai repede”

„Acesta este caracterul unei țări care și-a făcut alegerea și înțelege ce este în joc. Nu o țară care cere favoruri. O țară care cere ceea ce a avut Letonia: șansa de a încheia călătoria pe care deja a început-o”, a mai spus Sandu.

AUTORUL RECOMANDĂ: