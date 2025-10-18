China anunță că doi înalți oficiali au fost EXCLUȘI din Partidul Comunist și din Armată. Cei doi sunt acuzați de corupție

Doi dintre cei mai înalți ofițeri ai Armatei Poporului din China și alți șapte oficiali militari de rang înalt au fost excluși din Partidul Comunist și din Armată, sub suspiciunea de corupție, potrivit Ministerului Apărării de la Beijing.

He Weidong, al doilea general cu cel mai înalt rang din China, dar și amiralul Miao Hua, ofițer al Armatei chineze, sunt cei mai recenți oficiali militari de rang înalt vizați într-o campanie împotriva corupției din Armata Populară de Eliberare.

Înlăturarea generalului He este prima a unui comandant în funcție în cadrul Comisiei Militare Centrale de la Revoluția Culturală din 1966-1976, notează Al Jazeera. El nu mai fusese văzut în public din martie, iar ancheta privind activitățile sale nu a fost dezvăluită anterior de autoritățile chineze.

China anunță o adevărată epurare

În anunțul de excludere de vineri, generalul He, amiralul Miao și ceilalți șapte înalți oficiali militari, au fost acuzați că au „încălcat în mod grav disciplina de partid și sunt suspectați de infracțiuni grave legate de serviciu, care implică sume extrem de mari de bani”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Zhang Xiaogang, a transmis într-un comunicat că presupusele infracțiuni sunt „de natură gravă, cu consecințe extrem de dăunătoare” și a lăudat epurarea ca fiind o „realizare semnificativă în campania anticorupție a partidului și a armatei”.

Excluderea lui He, în vârstă de 68 de ani, are implicații dincolo de armată, deoarece fostul comandant a făcut parte și din Biroul Politic, format din 24 de membri, al doilea cel mai înalt eșalon de putere al Partidului Comunist aflat la guvernare.

Unul dintre cei doi vicepreședinți ai Comisiei Militare Centrale, He a fost al treilea cel mai puternic comandant din Armata Populară de Eliberare și a fost considerat un apropiat al președintelui Xi Jinping, comandantul șef al Armatei.

Anunțul expulzărilor vine cu doar câteva zile înainte ca Comitetul Central al Partidului Comunist, un organism de elită format din peste 200 de înalți oficiali, să își desfășoare cea de-a patra Plenară la Beijing, începând de luni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific

CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

Sursa foto: Profimedia