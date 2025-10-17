DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

„Ne vom întâlni peste aproximativ două săptămâni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump.

Președintele american urmează să călătorească în Coreea de Sud pe 29 octombrie pentru o vizită de două zile. Summitul APEC va avea loc pe 1 noiembrie.

Donald Trump amenințase, anterior, că va anula întâlnirea cu Xi Jinping, dar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat, miercuri, că întâlnirea va avea loc. Discuția dintre cei doi se va desfășura pe fondul unor tensiuni comerciale între Beijing și Washington, în ceea ce privește tarifele vamale.

SUA au amenințat că vor implementa tarife suplimentare de 100% asupra produselor chinezești, ca răspuns la înăsprirea controalelor de către China asupra exporturilor de pământuri rare, potrivit cotidianului Le Figaro.

SUA și China continuă „războiul comercial”

Guvernul SUA a avertizat, miercuri, că restricțiile impuse de Beijing cu privire la mineralele rare ar putea afecta întreaga lume, în contextul situației comerciale tensionate.

„Nu vă îndoiți de acest lucru, este China împotriva întregii lumi. Nu vom permite unui grup de birocrați din Beijing să încerce să controleze lanțurile de producție globale. Ca să fie clar, aceasta nu este doar o problemă a Statelor Unite, este o manevră de coerciție economică asupra fiecărei țări din lume”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Besent.

China este principalul producător mondial de minerale rare, esențiale pentru industriile digitală, auto, energetică și de armament. Acestea reprezintă o problemă majoră în confruntarea comercială cu Statele Unite, precum și în tensiunile cu UE.

