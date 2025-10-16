Prima pagină » Știri externe » CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

16 oct. 2025, 12:11, Știri externe
CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

China s-a exprimat în favoarea consolidării schimburilor la nivel înalt cu Franța, în cadrul unor discuții între ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și consilierul diplomatic prezidențial francez.

Wang Yi i-a transmis consilierului președintelui francez, Emmanuel Bonne, că statul chinez este pregătită aprofundeze încrederea reciprocă strategică și să promoveze cooperarea între cele două state.

Ministrul chinez de Externe speră că Franța va „oferi garanții politice solide pentru relațiile bilaterale”, potrivit unui comunicat. Acesta a insistat asupra unei cooperări în domeniul energiei nucleare civile și industriilor alimentare, a agriculturii și a inteligenței artificiale.

Cele două state au făcut un schimb de opinii cu privire la războiul din Ucraina și la situația din Orientul Mijlociu, conform publicației U.S. News.

SUA avertizează cu privire le provocările impuse de China

Totuși, SUA încearcă să izoleze China de celelalte state. Guvernul SUA a avertizat, miercuri, că restricțiile impuse de Beijing cu privire la mineralele rare ar putea afecta întreaga lume, în contextul situației comerciale tensionate.

„Nu vă îndoiți de acest lucru, este China împotriva întregii lumi. Nu vom permite unui grup de birocrați din Beijing să încerce să controleze lanțurile de producție globale. Ca să fie clar, aceasta nu este doar o problemă a Statelor Unite, este o manevră de coerciție economică asupra fiecărei țări din lume”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.

Săptămâna trecută, China a anunțat noi controale asupra exporturilor de minerale rare, provocând furia președintelui SUA, Donald Trump, care a amenințat că va impune noi tarife asupra produselor chinezești și că va anula o întâlnire cu omologul său, Xi Jinping.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

TRUMP a început o campanie împotriva Moscovei. SUA cer Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești

Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux

Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Fostul deputat și președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu a murit într-un azil de bătrâni
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Durere fără margini! Un celebru actor s-a stins din viață la doar 31 de ani, după câteva zile în care a avut un comportament îngrijorător. Devastată, sora lui face primele declarații despre tragedie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce înseamnă să fii caucazian?