CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

China s-a exprimat în favoarea consolidării schimburilor la nivel înalt cu Franța, în cadrul unor discuții între ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și consilierul diplomatic prezidențial francez.

Wang Yi i-a transmis consilierului președintelui francez, Emmanuel Bonne, că statul chinez este pregătită aprofundeze încrederea reciprocă strategică și să promoveze cooperarea între cele două state.

Ministrul chinez de Externe speră că Franța va „oferi garanții politice solide pentru relațiile bilaterale”, potrivit unui comunicat. Acesta a insistat asupra unei cooperări în domeniul energiei nucleare civile și industriilor alimentare, a agriculturii și a inteligenței artificiale.

Cele două state au făcut un schimb de opinii cu privire la războiul din Ucraina și la situația din Orientul Mijlociu, conform publicației U.S. News.

SUA avertizează cu privire le provocările impuse de China

Totuși, SUA încearcă să izoleze China de celelalte state. Guvernul SUA a avertizat, miercuri, că restricțiile impuse de Beijing cu privire la mineralele rare ar putea afecta întreaga lume, în contextul situației comerciale tensionate.

„Nu vă îndoiți de acest lucru, este China împotriva întregii lumi. Nu vom permite unui grup de birocrați din Beijing să încerce să controleze lanțurile de producție globale. Ca să fie clar, aceasta nu este doar o problemă a Statelor Unite, este o manevră de coerciție economică asupra fiecărei țări din lume”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.

Săptămâna trecută, China a anunțat noi controale asupra exporturilor de minerale rare, provocând furia președintelui SUA, Donald Trump, care a amenințat că va impune noi tarife asupra produselor chinezești și că va anula o întâlnire cu omologul său, Xi Jinping.

