Prima pagină » Știri externe » China anunță EVACUAREA unei nave militare americane dintr-o zonă disputată /Washingtonul respinge acuzațiile ”false” ale Beijingului

13 aug. 2025, 22:22, Știri externe
Administrația de la Beijing a anunțat, miercuri, că a forțat plecarea unui distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud, dar Washingtonul a respins acuzațiile ”false” referitoare la misiunea maritimă.

Ministerul chinez al Apărării a acuzat că distrugătorul USS Higgins pătrunsese ”ilegal” în apele teritoriale chineze în apropierea Insulei Huangyan Dao, în Marea Chinei de Sud.

”Nava militară USS Higgins a pătruns ilegal în apele teritoriale chineze în largul Insulei Huangyan, fără aprobarea Guvernului chinez”, a transmis Ministerul Apărării de la Beijing, citat de postul de televiziune CNBC.

”Este vorba de o încălcare gravă a suveranității Chinei. Acțiunile Statelor Unite subminează pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud, prin încălcarea dreptului internațional și a principiilor de bază din relațiile internaționale”, a subliniat Ministerul chinez al Apărării.

Statele Unite resping acuzațiile Chinei

Nava USS Higgins aparține Flotei a VII-a a Forțelor Navale americane, care are baza în Yokosuka, Japonia.

Sarah Merrill, purtătoarea de cuvânt a Flotei a VII-a a SUA, a declarat că distrugătorul USS Higgins efectua o misiune de ”afirmare a libertății de navigație”, respectând în totalitate normele internaționale.

“Comunicatul Chinei despre această misiune este fals. Statele Unite își exercită dreptul de a efectua misiuni aeriene și maritime oriunde permite dreptul internațional, iar nava USS Higgins făcea exact acest lucru. Nu ne va împiedica niciun comunicat al Chinei”, a subliniat Sarah Merrill.

Incidentul intervine în contextul tensiunilor puternice dintre Washington și Beijing. Pe fondul disputelor, China a avertizat în martie că este pregătită de “război comercial și de orice alt fel de război” cu Statele Unite. Ulterior, Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord comercial de principiu.

Marți, o navă militară chineză a intrat în coliziune cu un vas al Pazei de Coastă chineze în timp ce urmărea o navă de patrulare a statului Filipine, un aliat al SUA.

Foto: Profimedia

