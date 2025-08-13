Prima pagină » Știri externe » Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul

13 aug. 2025, 20:19, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, miercuri, că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

”Am avut o conversație foarte bună cu liderii europeni, a participat și președintele Volodimir Zelenski, eu aș spune că a fost o convorbire de nota 10, o conversație foarte amiabilă”, a afirmat Donald Trump, într-o conferință de presă.

”Dacă prima întâlnire cu Vladimir Putin va decurge bine, va urma o altă întrevedere, în scurt timp, cu Putin și Zelenski, voi participa și eu dacă vor vrea. Prima întâlnire este de pregătire, deși nu cred că îl pot convinge pe Putin să nu mai bombardeze civili, deoarece am făcut acest lucru în conversațiile telefonice, iar el a continuat să lanseze rachete. Eu vreau să se încheie războiul”, a adăugat președintele Statelor Unite.

Întrebat ce riscă Rusia dacă președintele Vladimir Putin va continua războiul din Ucraina, Trump a avertizat că vor fi efecte ”severe”.

”Vor fi consecințe, nu trebuie să spun, dar vor fi consecințe foarte severe”, a subliniat președintele Statelor Unite.

Liderii țărilor europene au insistat, miercuri, pentru participarea directă a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la negocierile Statelor Unite cu Rusia, anunțând că Donald Trump are obiectivul unui armistițiu la summitul din Alaska.

”Președintele Trump a fost foarte clar asupra faptului că intenția Statelor Unite este de a obține un armistițiu cu ocazia acestei reuniuni din Alaska. Este foarte important ca această ocazie să permită obținerea de către Statele Unite a unui armistițiu, susținem această inițiativă, la fel și un nou schimb de prizonieri și eliberarea copiilor ucraineni”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Întrebat dacă Donald Trump a abordat, cu ocazia summitului virtual, problema schimburilor de teritorii între Ucraina și Rusia, Macron a subliniat că decizia în privința acestei probleme poate fi luată doar Ucraina.

”Principiul pe care trebuie să îl reținem este că această problemă trebuie discutată doar de Ucraina. În acest moment, nu există discuții serioase, consistente, privind schimburi de teritorii, în prezent, războiul continuă, iar Ucraina rezistă”, a subliniat Macron.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat că Ucraina ”trebuie să fie la masa negocierilor dintre Trump și Putin”.

”Noi, europenii, facem tot ce ne stă în putere pentru ca întâlnirea din Alaska să meargă în direcția cea bună. Vrem ca președintele Trump să aibă succes vineri în Anchorage. Lucrurile se mișcă, există speranțe de pace în Ucraina”, a subliniat Friedrich Merz.

