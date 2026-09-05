Un autoturism s-a răsturnat, sâmbătă, în afara carosabilului, pe drumul dintre localitățile Nicolae Bălcescu și Dorobanțu, din județul Constanța. În mașină se aflau cinci persoane, doi adulți și trei minori, potrivit Radio România Constanța.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea și Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Salvatorii au găsit toate cele cinci persoane conștiente, iar niciuna dintre victime nu a rămas blocată în autoturism.

Intevenție cu multiple echipaje ISU

Pentru intervenție au fost mobilizate trei echipaje SAJ B2, un echipaj SMURD B și o ambulanță SMURD C de terapie intensivă mobilă. Cele cinci persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate ulterior la spital pentru investigații și tratament de specialitate, relevă sursa citată.

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Constanța au început cercetările la locul accidentului pentru a stabili cum s-a produs răsturnarea și care au fost cauzele exacte ale evenimentului.