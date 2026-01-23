Prima pagină » Știri externe » Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică

Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică

23 ian. 2026, 17:25, Știri externe
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică

Filiala britanică a companiei americane Tesla a fost inculpată de 18 ori și obligată să plătească amenzi de peste 20.000 de lire sterline. Multiple acuzații și procese au fost lansate împotriva departamentului financiar al companiei condusă de miliardarul Elon Musk. 

Motivul: compania Tesla  ar refuza  să „toarne” șoferii care au leasing, deși directorii filialei britanice cooperează cu autoritățile din Regatul Unit. Sau cel puțin, așa au declarat public.

Șoferii de Tesla nu pot fi identificați de poliția britanică

Proprietarii de autovehicule Tesla au leasing pe termen îndelungat. Compania de leasing este chiar deținătorul înregistrat al automobilului. Iar în Regatul Unit,șoferii care sunt depistați că depășesc viteza legală trebuie să fie identificați înainte de a fi urmăriți penal.  De asemenea, trebuie să fie identificate companiile care închiriază automobile. Iar în cazul Tesla, situația este mai dificilă pentru polițiștii britanici pentru că șoferii de Tesla dispun de serviciul de leasing al companiei Tesla. Sunt oarecum „protejați” împotriva poliției britanice.

Aproape 4.000 de inculpați au fost sancționați în tribunalele din Anglia și Țara Galiilor în ultimele două săptămâni pentru că nu au identificat șoferul unui vehicul aflat sub investigația poliției, fiind amendați cu sume de la 1 liră la 1.000 de lire. Poliția din South Wales a notificat Serviciile Financiare ale companiei că nu pot identifica un șofer al unui model Tesla care a depășit viteza legală, ajungând să se deplaseze cu 128 km/oră pe M4, lângă Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, în iulie 2025.

Potrivit documentelor judiciare, directorul companiei Tesla Becky Hodgson a pledat „vinovat” pentru o firmă într-un email transmis în noiembrie, delarând că a încercat să introducă o petiție online, dar a avut de înfruntat „probleme tehnice” pe portalul online. Deși compania Tesla a recunoscut acuzațiile de infracționalitate, directorul Becky Hodgson a sugerat în email că s-a conformat autorităților din Marea Britanie și că procedurile interne au fost respectate.

Tesla ar avea amenzi de peste 20.000 de lire sterline de plătit

O condamnare recentă a fost înmânată la Curtea de Magistratură din Merthyr Tydfil pe 6 ianuarie 2026, compania Tesla fiind amendată cu 1.000 lire și obligată să suporte costuri de judecată de 120 de lire, precum și o suprataxă de 400 de lire pentru daune.  Cel puțin 18 acuzații au fost emise împotriva Serviciilor Financiare ale Tesla de la începutul anului 2024, dezvăluie Press Association.

17 cazuri au trimise în judecată, asta în timp ce  Departamentul Financiar al  Tesla a pledat „vinovat” în ultima săptămână pentru eșecul autorităților de a identifica și a raporta șoferul autorităților.   În unul dintre cazuri, un șofer de Tesla a gonit cu o viteză de 160 km/oră pe A3 din Petersfield, Hampshire.  Scrisorile poliției trimise către birourile Serviciilor Financiare Tesla au rămas fără răspuns.

În cele 17 cazuri în care șoferii au fost identificați, au fost impuse amenzi de 20.686 de lire sterline într-o singură procedură judiciară.  BBC News scrie că nici Poliția din South Wales și nici compania Tesla n-au comentat public subiectul până la această oră pentru presa britanică.

Sursa Foto: Envato/Profimedia

Autorul recomandă: Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Miliardarul a vorbit despre o lume a roboților și tinerețe fără bătrânețe. Ce argumente are

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat
16:37
Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat
REACȚIE Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani”
16:33
Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani”
APĂRARE 🚨 Răsturnare de situație în Groenlanda. Danemarca și NATO au decis să consolideze apărarea după înțelegerea cu Trump. Ce spune președintele SUA
16:32
🚨 Răsturnare de situație în Groenlanda. Danemarca și NATO au decis să consolideze apărarea după înțelegerea cu Trump. Ce spune președintele SUA
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA. Kremlinul cere ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas
16:00
🚨 Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA. Kremlinul cere ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas
INEDIT Salarii de 2.200 de euro, cazare și mese gratuite, însă nimeni nu se înghesuie să aplice
15:42
Salarii de 2.200 de euro, cazare și mese gratuite, însă nimeni nu se înghesuie să aplice
DECIZIE Decizie controversată. O școală de top din Austria a interzis hârtia igienică
15:37
Decizie controversată. O școală de top din Austria a interzis hârtia igienică
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Spațiul nu este deloc așa cum ne-am imaginat până acum, susține o teorie bizară
SPORT Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
17:43
Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
NEWS ALERT Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
17:29
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
SCANDAL Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
17:26
Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
ACTUALITATE „Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac
17:24
„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac
ACTUALITATE Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
16:54
Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
FLASH NEWS Regele romilor vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cioabă vrea să discute personal cu președintele american și îi trimite o scrisoare
16:31
Regele romilor vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cioabă vrea să discute personal cu președintele american și îi trimite o scrisoare

Cele mai noi

Trimite acest link pe