Filiala britanică a companiei americane Tesla a fost inculpată de 18 ori și obligată să plătească amenzi de peste 20.000 de lire sterline. Multiple acuzații și procese au fost lansate împotriva departamentului financiar al companiei condusă de miliardarul Elon Musk.

Motivul: compania Tesla ar refuza să „toarne” șoferii care au leasing, deși directorii filialei britanice cooperează cu autoritățile din Regatul Unit. Sau cel puțin, așa au declarat public.

Șoferii de Tesla nu pot fi identificați de poliția britanică

Proprietarii de autovehicule Tesla au leasing pe termen îndelungat. Compania de leasing este chiar deținătorul înregistrat al automobilului. Iar în Regatul Unit,șoferii care sunt depistați că depășesc viteza legală trebuie să fie identificați înainte de a fi urmăriți penal. De asemenea, trebuie să fie identificate companiile care închiriază automobile. Iar în cazul Tesla, situația este mai dificilă pentru polițiștii britanici pentru că șoferii de Tesla dispun de serviciul de leasing al companiei Tesla. Sunt oarecum „protejați” împotriva poliției britanice.

Aproape 4.000 de inculpați au fost sancționați în tribunalele din Anglia și Țara Galiilor în ultimele două săptămâni pentru că nu au identificat șoferul unui vehicul aflat sub investigația poliției, fiind amendați cu sume de la 1 liră la 1.000 de lire. Poliția din South Wales a notificat Serviciile Financiare ale companiei că nu pot identifica un șofer al unui model Tesla care a depășit viteza legală, ajungând să se deplaseze cu 128 km/oră pe M4, lângă Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, în iulie 2025.

Potrivit documentelor judiciare, directorul companiei Tesla Becky Hodgson a pledat „vinovat” pentru o firmă într-un email transmis în noiembrie, delarând că a încercat să introducă o petiție online, dar a avut de înfruntat „probleme tehnice” pe portalul online. Deși compania Tesla a recunoscut acuzațiile de infracționalitate, directorul Becky Hodgson a sugerat în email că s-a conformat autorităților din Marea Britanie și că procedurile interne au fost respectate.

Tesla ar avea amenzi de peste 20.000 de lire sterline de plătit

O condamnare recentă a fost înmânată la Curtea de Magistratură din Merthyr Tydfil pe 6 ianuarie 2026, compania Tesla fiind amendată cu 1.000 lire și obligată să suporte costuri de judecată de 120 de lire, precum și o suprataxă de 400 de lire pentru daune. Cel puțin 18 acuzații au fost emise împotriva Serviciilor Financiare ale Tesla de la începutul anului 2024, dezvăluie Press Association.

17 cazuri au trimise în judecată, asta în timp ce Departamentul Financiar al Tesla a pledat „vinovat” în ultima săptămână pentru eșecul autorităților de a identifica și a raporta șoferul autorităților. În unul dintre cazuri, un șofer de Tesla a gonit cu o viteză de 160 km/oră pe A3 din Petersfield, Hampshire. Scrisorile poliției trimise către birourile Serviciilor Financiare Tesla au rămas fără răspuns.

În cele 17 cazuri în care șoferii au fost identificați, au fost impuse amenzi de 20.686 de lire sterline într-o singură procedură judiciară. BBC News scrie că nici Poliția din South Wales și nici compania Tesla n-au comentat public subiectul până la această oră pentru presa britanică.

