China introduce din 15 septembrie reguli mai stricte pentru ieșirea din țară. Autoritățile vor putea cere documente suplimentare și impune interdicții de până la trei ani unor cetățeni, inclusiv pentru încălcări legate de securitatea națională sau tehnologică.

Beijingul își înăsprește controlul asupra persoanelor care vor să părăsească țara, printr-un nou set de reguli de frontieră care urmează să intre în vigoare pe 15 septembrie.

Noile reglementări, anunțate de Consiliul de Stat la 31 iulie, extind posibilitatea autorităților de a verifica motivele călătoriei, de a solicita documente suplimentare și, în anumite situații, de a împiedica cetățenii chinezi să plece din țară pentru perioade care pot ajunge până la trei ani, scrie France24.

Guvernul de la Beijing justifică măsurile prin necesitatea de a „apăra suveranitatea și interesele naționale”, însă analiștii avertizează că noile reguli consolidează un sistem deja extins de control al libertății de circulație.

Persoanele care prezintă documente sau declarații false la frontieră pot fi împiedicate să intre sau să iasă din China.

Cetățenii chinezi care au obținut documente de călătorie prin fraudă sau au fost implicați în treceri ilegale ale frontierei pot primi, pe lângă sancțiunile deja existente, interdicții de părăsire a țării cuprinse între șase luni și trei ani.

Restricțiile pot fi aplicate și celor considerați de autorități implicați în „activități ilegale” în străinătate sau care ar fi pus în pericol „securitatea și interesele naționale” ale Chinei.

Noile norme introduc și o componentă legată de tehnologie. Cetățenilor li se poate interzice ieșirea din țară dacă încalcă reglementările privind importul și exportul de tehnologie în situații considerate periculoase pentru „securitatea industrială sau tehnologică” a statului chinez.

Experții avertizează că dreptul de a pleca din China devine tot mai dependent de decizia statului

Noile reguli apar într-un sistem în care anumite categorii de angajați publici sunt deja supuse unor restricții stricte, inclusiv obligației de a preda pașapoartele angajatorilor.

Anunțul a provocat dezbateri intense pe rețelele sociale chineze, unde unii utilizatori s-au întrebat cât de liber vor mai putea călători după intrarea în vigoare a noilor reglementări.

Henry Gao, profesor de drept la Singapore Management University, a avertizat că schimbarea reprezintă „un alt pas important în transformarea dreptului de a părăsi China într-un privilegiu acordat la discreția statului”.

Potrivit acestuia, noile reguli nu creează neapărat competențe complet noi pentru autorități, dar transformă practici vechi și adesea ambigue într-un cadru juridic mult mai explicit.

„Aceste reglementări reprezintă un alt pas important în transformarea dreptului de a părăsi China într-un privilegiu acordat la discreția statului”, a declarat Henry Gao, profesor de drept la Singapore Management University.

Christopher Nye, expert juridic în probleme chineze, și Charles Sun, analist politic la Jamestown Foundation, consideră că schimbarea esențială este faptul că polițiștii de frontieră primesc o bază scrisă mai clară pentru intervenții.

„În esență, aceste reglementări oferă agențiilor de aplicare a legii o bază explicită, sub formă de norme scrise, pentru ceea ce făceau deja”, au declarat Christopher Nye și Charles Sun, experți ai Jamestown Foundation.

Potrivit lor, autoritățile de frontieră au acum puterea expresă de a verifica dacă motivul declarat pentru călătorie este real.

Una dintre cele mai controversate prevederi privește cazurile de securitate națională. Autoritățile pot refuza să ofere explicații detaliate privind motivul unei interdicții dacă susțin că dezvăluirea informațiilor ar putea afecta securitatea națională sau o anchetă penală.

În asemenea situații, persoana vizată poate descoperi că nu are voie să părăsească țara abia în momentul în care ajunge la frontieră.

Gao avertizează că posibilitățile de contestare efectivă pot fi limitate, mai ales în dosarele legate de securitatea națională, unde controlul judiciar este redus.

Regulile îi vizează și pe cei aflați în străinătate și pot afecta inclusiv cetățeni străini

Efectele noilor reglementări pot depăși frontierele Chinei. Experții avertizează că Beijingul își consolidează astfel capacitatea de a sancționa cetățeni chinezi pentru activități desfășurate în alte state, inclusiv în situații în care respectivele acțiuni sunt legale în țara în care au loc.

„China și-a revendicat de mult timp competența personală asupra anumitor infracțiuni comise în străinătate de cetățenii săi, dar, din punct de vedere istoric, acest lucru era asociat mai clar cu infracțiuni mai grave”, a declarat Henry Gao.

În opinia sa, noile norme extind în practică gama de consecințe care pot fi impuse la întoarcerea în China.

Nye și Sun avertizează că activiștii chinezi din străinătate și, în anumite situații, familiile lor ar putea deveni mai vulnerabili la presiuni.

„Efectul este acela de a proiecta standardele partidului-stat asupra cetățenilor chinezi de pretutindeni și de a le impune aceste standarde ca o amenințare permanentă împotriva exercitării normale a libertăților în străinătate”, au declarat Christopher Nye și Charles Sun, experți ai Jamestown Foundation.

Un raport publicat în 2024 de organizația Safeguard Defenders arăta că Beijingul și-a extins treptat utilizarea interdicțiilor de ieșire din țară, inclusiv împotriva activiștilor pentru drepturile omului și jurnaliștilor sau asupra membrilor familiilor acestora.

Reglementările conțin și prevederi pentru cetățenii străini

O persoană din afara Chinei poate primi o interdicție de intrare cuprinsă între un an și cinci ani dacă furnizează informații false în procesul de obținere a vizei sau la frontieră.

Analiștii atrag atenția asupra riscurilor speciale pentru foști cetățeni chinezi care au dobândit altă cetățenie, întrucât Beijingul nu recunoaște dubla cetățenie.

Un caz invocat este cel al seismologului american Chen Youlin, naturalizat în Statele Unite, acuzat de spionaj după ce a călătorit în Beijing pentru a-și vizita familia în noiembrie 2024.

Și cetățenii taiwanezi se confruntă cu un risc distinct, întrucât Beijingul nu îi consideră cetățeni străini. Consiliul pentru Afaceri cu China Continentală din Taiwan a avertizat deja asupra riscurilor crescute pentru cei care călătoresc în China.

„China nu este o țară guvernată de statul de drept; regulile sunt abstracte și deschise interpretării”, a declarat Chiu Chui-cheng, ministrul Consiliului pentru Afaceri cu China Continentală din Taiwan. „Dacă ei îți interzic să pleci, atunci nu pleci”, a declarat Chiu Chui-cheng.

Potrivit datelor publicate de instituția taiwaneză, la 14 august 416 cetățeni taiwanezi se aflau blocați în China, dintre care 226 erau reținuți, 156 erau dați dispăruți, iar 34 erau interogați.

Sociologul Li Shaomin, profesor la Old Dominion University, consideră că Beijingul nu urmărește o revenire la izolarea totală din perioada Mao, ci mai degrabă un model în care economia rămâne deschisă, în timp ce libertatea de circulație a populației este controlată mult mai atent.