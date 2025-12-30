China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate

China îndeamnă la reținere, după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței președintelui Putin din regiunea Novgorod și a promis să riposteze, relatează The Independent.

Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat părțile să „respecte principiul neextinderii câmpului de luptă și al neescaladării“, în contextul în care Ministerul rus de Externe a anunțat luni, 29 decembrie, că va răspunde la ceea ce numește „atacul Ucrainei” asupra reședinței lui Vladimir Putin.

Schimburile furioase de replici dintre cele două țări aflate în conflict, inclusiv declarația Rusiei că își revizuiește poziția în negocieri ca răspuns la atac, au dat o nouă lovitură perspectivelor de pace în Ucraina, informează Reuters.

Președintele american, Donald Trump, a declarat că Putin i-a povestit despre presupusul atac într-o convorbire telefonică luni dimineață, ceea ce l-a înfuriat.

Cu toate acestea, Trump și-a repetat convingerea că un acord de pace ar putea fi aproape.

„Una este să fii ofensiv”, a declarat Trump reporterilor. „Altceva este să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit pentru a face asta. Am aflat despre asta astăzi de la președintele Putin. Am fost foarte supărat din cauza asta.”, a precizat Trump.

Duminică, Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy în Florida, iar președintele american a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului este foarte aproape, deși rămân încă probleme teritoriale.

Zelenskiy a respins acuzațiile Rusiei privind un atac asupra casei lui Putin, le-a numit „o invenție completă” și a precizat că acestea reprezintă refuzul Kremlinului de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului.

După convorbirea cu Putin, Trump a declarat reporterilor în fața casei sale din Palm Beach, Florida, că nu are informații suplimentare despre presupusul atac.

„Nu-mi place, nu e bine”, a spus Trump. Întrebat dacă agențiile de informații americane au dovezi ale unui astfel de atac, Trump a răspuns: „Vom afla”.

Rusia acuză Ucraina că a atacat reședința lui Putin

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin din regiunea Novgorod, la vest de Moscova, în noaptea de 28-29 decembrie, cu 91 de drone cu rază lungă de acțiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă. Nimeni nu a fost rănit și nu au existat pagube, a declarat el în comentariile relatate de mass-media rusă.

„Astfel de acțiuni imprudente nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Lavrov într-un comunicat, descriind atacul ca „terorism de stat” și adăugând că țintele pentru loviturile de represalii ale forțelor armate ruse au fost deja selectate.

Nici Lavrov, nici alți oficiali ruși nu au oferit dovezi pentru afirmațiile privind atacul. Nu era clar unde se afla Putin în acel moment.

Lavrov a spus că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace și a afirmat că Rusia își va revizui poziția de negociere, dar nu va renunța la negocieri.

Negând că Ucraina ar fi planificat un astfel de atac, Zelenskiy a acuzat Rusia că pregătește terenul pentru a lovi clădirile guvernamentale din Kiev.

„Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și este clar că, pentru ruși, dacă nu există scandal între noi și America și facem progrese, pentru ei este un eșec, deoarece nu vor să pună capăt acestui război”, a declarat Zelenskiy reporterilor prin WhatsApp. „Sunt sigur că pur și simplu pregătesc terenul pentru atacuri, probabil asupra capitalei, probabil asupra clădirilor guvernamentale”.

Probleme teritoriale nerezolvate

Trump a declarat că discuția pe care a avut-o luni cu Putin a fost productivă. „Avem câteva probleme pe care sperăm să le rezolvăm și, dacă le vom rezolva, veți avea pace”, a spus Trump.

Zelenskiy a declarat că duminică a fost schițat un acord bilateral cu Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Totuși, Trump a spus că acestea sunt gata doar în proporție de 95%.

Lavrov, într-un interviu amplu acordat agenției de știri de stat RIA, publicat luni seara, a declarat că Ucraina și țările occidentale trebuie să accepte faptul că Rusia deține inițiativa pe câmpul de luptă din Ucraina.

„Poziția noastră de principiu rămâne neschimbată. Inițiativa strategică aparține în totalitate armatei ruse”, a spus Lavrov.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”

După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat