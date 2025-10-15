Prima pagină » Știri externe » CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie

15 oct. 2025, 10:15, Știri externe
Partidul Comunist din China se întrunește, luna aceasta, pentru a trasa noile direcții care prioritizează producția de înaltă tehnologie, în încercarea de a-și moderniza industriile și de a proiecta putere la nivel global.

În cadrul întâlnirii vor fi luate măsuri ferme pentru a stimula consumul gospodăriilor și a reduce dezechilibrele profunde dintre cerere și ofertă, care amenință creșterea pe termen lung a economiei.

Creșterea economică a Chinei în ultimul deceniu a fost determinată de urmărirea primului obiectiv în detrimentul celui de-al doilea. Însă această acțiune crește acum datoriile nesustenabile.

Analiștii au transmis că rivalitatea tot mai accentuată dintre SUA și China, subliniată de amenințările președintelui american Donald Trump cu tarife de trei cifre săptămâna trecută, a complicat lucrurile pentru Beijing. Este o alegere de a prioritiza concurența dintre marile puteri în detrimentul nevoii de a aborda creșterea dezechilibrelor interne.

China va lua măsuri pentru dezvoltarea industrială

Următorul plan cincinal al Chinei, documentul de politici atent urmărit pe care plenul din 20-23 octombrie îl va prezenta spre aprobare parlamentară în martie, va „sublinia cu siguranță sprijinul pentru cercetarea de înaltă tehnologie și dezvoltarea industrială”, a declarat Chen Bo, cercetător la Institutul Asiatic de Est al Universității Naționale din Singapore.

„În ceea ce privește puterea coercitivă a unei țări, producția este încă o prioritate principală. Când apare un conflict, ceea ce contează în cele din urmă este producția, nu serviciile”, a declarat Chen, citat de agenția de presă Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, este pe cale să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care cele două părți încearcă să evite escaladarea tensiunilor privind taxele vamale.

